Dov’è stato girato Il Postino, l’amato ultimo film di Massimo Troisi, che racconta l’amicizia tra un postino e il poeta Pablo Neruda.

Il postino è uno dei film più celebri e amati del cinema italiano, non solo per la sua storia toccante ma anche per il fatto di essere stato l’ultimo film interpretato da Massimo Troisi, morto poche ore dopo la fine delle riprese. La storia racconta l’amicizia tra un umile postino e il grande poeta cileno Pablo Neruda, in esilio su un’isola del sud Italia.

La pellicola è stata diretta nel 1994 da Michael Radford e intepretata, oltre che da Troisi, da Philippe Noiret e Maria Grazia Cucinotta. Candidato a 6 premi Oscar, ha ricevuto la statuetta per la miglior colonna sonora.

Dov’è stato girato Il postino

Il film di Troisi è tratto in verità da un libro di Antonio Skarmeta, Il postino di Neruda, da cui però si prende molte libertà. Ad esempio, l’ambientazione originale è quella del Cile, ma Troisi ha scelto di spostarla in una non meglio precisata isola del sud Italia dei primi anni Cinquanta. Lo spunto deriva dal fatto che, nel 1952, Neruda trascorse effettivamente un breve periodo a Capri e a Sant’Angelo d’Ischia.

Per girare Il postino, Troisi ha scelto altre isole campane: le riprese preliminare erano iniziate in realtà a Pantelleria, in Sicilia, ma poi si sono spostate stabilmente tra le isole di Procida e Salina. Proprio su quest’ultima, infatti, si trova la casa di Neruda nel film. Le ultime scene sono state infine girate negli studi di Cinecittà a Roma, appena prima della morte dell’attore.

