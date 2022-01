The Greatest Showman dove è stato girato: location

Dov’è stato girato The Greatest Showman, il musical con Hugh Jackman dedicato alla vera storia di P. T. Barnum, il fondatore del circo moderno.

P. T. Barnum è stato una delle personalità più influenti del suo tempo, e non stupisce che prima o poi si sia deciso di dedicare un film alla sua storia e a quella del suo celebre circo delle meraviglie.

Il film in questione è chiaramente The Greatest Showman, il musical del 2017 diretto dall’esordiente Michael Gracey e interpretato da Hugh Jackman, assieme a tanti volti noti di Hollywood: Zac Efron, Zendaya, Michelle Williams e Rebecca Ferguson, solo per citare i più noti.

Le location di The Greatest Showman

Il film di Michael Gracey è ambientato nella New York della prima metà dell’Ottocento (la storia inizia infatti nel 1820), una città oggi ovviamente irrimediabilmente cambiata rispetto all’epoca. Nonostante questo, The Greatest Showman è stato lo stesso girato nella Grande Mela, anche se la città è stata ricostruita all’interno degli Steiner Studios.

Le poche location nelle vera New York hanno riguardato palazzi storici, come ad esempio l’esterno della casa dei genitori di Charity (Williams), che si trova presso lo Sleepy Hollow Country Club. Altri esterni delle strade cittadine sono invece stati ricostruiti nei celebri studi di Burbank, in California.

