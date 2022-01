Nel 2016 è uscito il film primo Marvel dedicato a Doctor Strange. Per il personaggio si è optato per Benedict Cumberbatch. Lo stregone è entrato in punta di piedi nel MCU, per poi assumere sempre maggior importanza, fino a Spider-Man: No Way Home e il prossimo Doctor Strange nel Multiverso della Follia.

Dove è stato girato Doctor Strange? Quali sono le reali location nelle quali sono stati creati i set con Benedict Cumberbatch? Per vederli di persona occorre fare un lungo viaggio, ecco fin dove.

LEGGI: Tolo Tolo, come finisce il film di Checco Zalone

Doctor Strange dove è stato girato

La Marvel ha preso una decisione molto importante per la realizzazione di Doctor Strange. Kevin Feige ha scelto di non ricreare tutto in studio, sfruttando le ultime tecnologie in termini di CGI. Si è optato per una bella dose di realismo, laddove possibile.

Ecco dunque che cast e crew sono stati impegnati in un lungo viaggio, raggiungendo luoghi indimenticabili. Il set principale è stato fissato a Kathmandu, la cui valle ha offerto panorami splendidi per la pellicola. È qui che l’ormai ex arrogante chirurgo americano cercherà una nuova vita, nella capitale del Nepal.

LEGGI: Che cosa significa Tolo Tolo, il film di Checco Zalone

Ha bisogno di spiritualità, di ritrovarsi e ciò che scoprirà è un destino del tutto inatteso tra i templi e gli scenari naturali di questa terra dominata dal monte Manaslu. La troupe ha avuto modo di girare in tanti luoghi di enorme interesse. Basti pensare alla valle di Katmandu, dove vi sono i templi di Pashupatinath e Swayambhunath. Spazio anche ai quartieri di Thamel e New Road, così come la piazza Patan Durbar a Patan.

In seguito la produzione ha dovuto organizzare un nuovo viaggio e fare ritorno in Europa. Si aveva infatti la necessità di girare tutte le scene che richiedevano la creazione di set in studio. Si è optato per i Longcross Studios nel Regno Unito. Sono state poi girare anche alcune scene a New York, nello specifico a Hell’s Kitchen. Riprese aggiuntive sono state poi effettuate a Shepperton Studios, in Inghilterra, e a Hong Kong. Un lavoro enorme per questo film introduttivo per lo Strange di Benedict Cumberbatch, considerando la realizzazione di più di 20 set.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI