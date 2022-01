Tolo Tolo è un vero e proprio fenomeno cinematografico. Ha infatti conquistato la 20esima posizione tra i maggiori incassi globali del 2020. Una vera perla della filmografia di Checco Zalone.

Dove è stato girato Tolo Tolo? Checco Zalone ha lavorato in Africa o ha ricreato certi set altrove? Scopriamo quali sono le location di questa famosa commedia del 2020.

Tolo Tolo dove è stato girato

Negli ultimi anni Checco Zalone non ha di certo avuto timore di cimentarsi in set in giro per il mondo. Con Quo Vado? Si è infatti avventurato nei territori glaciali della Norvegia. Con Tolo Tolo l’attore, regista, sceneggiatore e comico si è concentrato sul Kenya, che rappresenta un set chiave della pellicola. Siamo dunque in Africa orientale, con la produzione che si è stanziata nella città di Malindi. È qui che cast e crew hanno girato per cinque delle venti settimane che sono servite per completare la lavorazione.

Checco Zalone si è dedicato alla ricerca di location che fossero il più possibile isolate. Aveva necessità di ambienti che fossero il più possibile incontaminati. Voleva villaggi sconosciuti ai più. Missione compiuta. Sono state girate anche scene sulle sponde del fiume Sabaki, così come nelle saline di Ngomeni.

Una volta salutato il Kenya, la produzione si è trasferita in Marocco, restando dunque in Nordafrica. Per questa parte della lavorazione si è deciso di sfruttare la kasbah, così come la Medina. Queste location segnano l’addio all’Africa, per poi trasferirsi a Malta.

Non mancano ovviamente anche delle scene ambientate in Italia. Tutta la prima parte è ambientata nel Bel Paese, così come la conclusione. Ancora una volta una commedia di Checco Zalone si apre in Puglia. Ecco tutte le location sfruttate:

Acquaviva delle Fonti

Bari

Gravina in Puglia

Latina

Minervino Murge (Parco Nazionale della Murgia)

Monopoli

Poggiorsini

Roma

Spinazzola

Torre Guaceto

Trieste

