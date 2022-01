Doc 2, la fiction Rai con Luca Argentero, è tornata su Rai 1. I fan potranno apprezzare ben 16 episodi, suddivisi in 8 puntate. Il prossimo appuntamento con la serie è fissato per giovedì 20 gennaio.

Scoprite le anticipazioni del terzo e quarto episodio di Doc 2. La seconda puntata andrà in onda giovedì 20 gennaio. I titoli saranno i seguenti: Sfide e Quello che sei. Ecco cosa sappiamo in merito.

Doc 2, episodio 3: anticipazioni

Giovedì 20 gennaio 2022 andrà in onda in prima serata su Rai 1 il terzo episodio di Doc 2 con Luca Argentero. Il titolo di questo nuovo appuntamento della fiction è Sfide. Si riprende un discorso a dir poco spinoso. È infatti iniziata un’inchiesta contro l’ospedale del dottor Andrea Fanti. Il nuovo primario sembra essere già a rischio, così come Agnese. Tutto ciò lo spinge a provare sempre più a riprendersi il suo vecchio posto, quello di comando, andato perduto dopo l’incidente che ha provocato la sua perdita di memoria.

Gli viene però spiegato che per tornare primario dovrà sostenere un esame. In caso di fallimento, non potrà più svolgere la professione medica, o tantomeno operare da aiutante. Emergono intanto le cose losche portate avanti dall’ospedale. Le indagini di Caruso sono approfondite ma non rappresentano l’unico argomento al centro dell’episodio. Carolina, ad esempio, si aspetta che Riccardo le conceda qualcosa di più della sua amicizia.

Doc 2, episodio 4: anticipazioni

Giovedì 20 gennaio 2022 andrà in onda in prima serata su Rai 1 il quarto episodio di Doc 2 con Luca Argentero. Il titolo di questo nuovo appuntamento della fiction è Quello che sei. Enrico suggerirà a Gabriel di sottoporsi a una visita con la nuova psicologa, la dottoressa Lucia Ferrari. Una volta giunto il giorno dell’appuntamento, il giovane decide di non presentarsi.

Intanto il dottor Fanti prende in cura un giovane appassionato di tennis. Una promessa di questo sport. Un caso che gli fa venire dei forti dubbi. Vale la pena tornare a essere primario e “ignorare” il rapporto con i pazienti? Carolina, infine, pare dover accantonare i propri sentimenti per Riccardo, visto che questi frequenta ancora Alba.

