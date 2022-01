Robin Hood è un film del 2010 diretto dal celebre regista Ridley Scott. La pellicola è l’ennesimo adattamento della storia del celebre personaggio di fantasia. Il ladro che ruba ai ricchi per dare ai poveri, stavolta interpretato da Russell Crowe.

Dove è stato girato Robin Hood del 2010 di Ridley Scott? Quali sono le location che il celebre regista ha scelto per dare vita al proprio adattamento di questa celebre storia? Stavolta la trama differisce da quanto ben conosciamo ma lo spettacolo è garantito.

Robin Hood, dove è stato girato

Robin Hood di Ridley Scott offre un ottimo equilibrio tra luoghi reali e set creati appositamente per la pellicola. La produzione ha ricreato il Water Gate della Torre di Londra, così come sarebbe apparsa nel XIII secolo. Il tutto sul lungomare del Virginia Water Lake, nel Surrey, parte del Windsor Great Park. All’interno del Parco viene ambientata la Foresta di Sherwood, arricchita da antiche querce nodose. Il tutto si trova a Bears Rails, un bosco antico di oltre 700 anni. Riprese effettuate anche presso parte del parco dei cervi, caratterizzato da ben 5mila acri. Un terreno che confina con la residenza reale del Castello di Windsor, nel Berkshire.

Il comparto tecnico ha lavorato duramente per la realizzazione del villaggio di Nottingham. Sono stati eretti ben 50 edifici nella Hampton Estate, tenuta agricola nell’Hampton Lodge. Il tutto a sud degli Hogs. Case e baracche sono il frutto del duro lavoro della crew, che si è occupata anche della costruzione della valle dei 55 acri, arricchita da querce inglesi, il negozio di grano, il fienile, la chiesa e la taverna.

Come sappiamo, il Robin Hood di Russell Crowe finge d’essere il figlio di Loxley, anziano disperato sommerso dai debiti che non sogna altro che riabbracciare il suo primogenito. La tenuta di Paper Harrow dove i due si incontrano per la prima volta è stata costruita presso Oxenford Farm, nei pressi di Godalming, nel Surrey. Un gigantesco lavoro per il film di Ridley Scott. Ecco le altre location che sono state create dal nulla:

Città di Barnsdale : costruita a Bourne Wood

: costruita a Bourne Wood Villaggio medievale : costruito a Thunderdell Wood, nella tenuta di Ashridge Estate

: costruito a Thunderdell Wood, nella tenuta di Ashridge Estate Vale of White Horse : è in realtà Thorpe Pastures e Lidale, a Dovedale, nel Derbyshire

: è in realtà Thorpe Pastures e Lidale, a Dovedale, nel Derbyshire Battaglia di Dungeness: si svolge sulla spiaggia di Freshwater West, nel Galles del Sud

