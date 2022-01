Nella puntata di stasera spazio al nuovo ingresso di Delia Duran. C’è grande attesa per la reazione di Soleil e di Alessandro Basciano in rotta con Sophie

Il grande momento è arrivato. Dopo aver annunciato in diretta nella scorsa trasmissione la pausa di riflessione con il marito Alex Belli, ad entrare stasera al grande fratello VIP è Delia Duran. Le anticipazioni della puntata del 14 gennaio parlano infatti di una reazione forte da parte di Soleil e della tentazione che potrebbe avere Alessandro Basciano nello stuzzicare la modella di origine venezuelane.

Protagonista infatti potrebbe essere anche Sophie Codegoni in rotta con il suo fidanzato e Manuel Bortuzzo che potrebbe uscire proprio questa sera dalla casa. Vediamo nel dettaglio.

Anticipazioni Gf Vip 14 gennaio, Delia entra nella Casa

Soleil in diretta con Alfonso Signorini è stata perentoria: se nella Casa del Grande Fratello fosse diventata una nuova concorrente Delia Duran, lei sarebbe uscita. Dunque c’è grande tensione da parte dei fan della Sorge perché questa sera di impulso potrebbe decidere di lasciare la Casa. Anche un altro Vippone potrebbe essere affascinato da questo nuovo ingresso. Si tratta dell’imprenditore Alessandro Basciano. Il fidanzamento in casa tra lui e la bella Sophie non sta procedendo nel migliore dei modi, è un continuo tira e molla. I due sembra che si siano nuovamente chiariti suggellando con un bacio la ritrovata serenità, ma attenzione nuovi ingressi rompono sempre gli equilibri.

Anticipazioni Gf Vip 14 gennaio, tre donne in nomination

Lo sa bene Gianmaria Antinolfi sempre più preso da Federica Calemme che dopo averlo baciato gli ha rifilato un sonoro due di picche. Potrebbe per lei questa sera esserci una sorpresa importante: Leo, il ragazzo con cui si stava frequentando prima di entrare nella Casa del Gf Vip, potrebbe inviarle un messaggio.

Infine il verdetto del televoto questa sera, 14 gennaio, sarà particolarmente importante in nomination ci sono tre donne: Soleil, Carmen Russo e Federica Calemme. In particolare le prime due nominate sono state per mesi le preferite del pubblico. Se una delle due dovesse uscire significa che da casa sono cambiate le opinioni sui concorrenti.

