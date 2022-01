Io sono leggenda è un film del 2007 con protagonista Will Smith. L’attore si è ritrovato a sostenere una sfida davvero impegnativa, considerando come abbia dovuto reggere il peso della pellicola quasi interamente sulle proprie spalle.

Io sono leggenda è basato sull’omonimo romanzo di Richard Matheson, nonostante vi siano numerose differenze sostanziali. Una pellicola molto intensa, che vede Will Smith offrire un’interpretazione eccellente. Ma dove è stato girato? Scopriamolo insieme.

Io sono leggenda, dove è stato girato

Il film ha come location principale la città di New York. La pellicola vantava un budget alquanto elevato, pari a 150 milioni di dollari, il che ha consentito di bloccare minime parti della città che non dorme mai, così da inscenare il mondo post pandemico con il quale Will Smith deve fare i conti. Alcune location sono state inoltre selezionate in New Jersey, Stato confinante.

L’abitazione di Robert Neville, questo il nome del protagonista, è in Washington Square, nei pressi della New York University. L’intera piazza è stata sfruttata come location. In tanti ancora oggi si scattano una foto di fronte all’arco, dove si trova una casa dai mattoni rossi.

La produzione ha dovuto bloccare svariate aree di Manhattan per le riprese, che necessitavano di una città che apparisse deserta, in stato d’abbandono da molti anni. Si vede dunque Smith sfrecciare per Broadway, passando dinanzi a un edificio storico e iconico come il Flatiron Building.

Neville non perde le speranze di ricevere notizie da altri superstiti. Lancia messaggi radio dallo stesso punto, ovvero all’imbocco del Brooklyn Bridge. La città è il terreno di caccia, almeno di giorno. Con la luce del sole può fare ciò che vuole, come giocare a golf in centro. Nello specifico colpisce palline sull’Intrepid Sea-Air-Space Museum. Va poi a caccia di animali per cibare sé e il suo cane in piena Times Square, ormai popolata unicamente da animali in libertà.

Robert ha le sue abitudini, come passare a “noleggiare” un film per la serata. Lo fa presso il Tower Record di Broadway. Qui parla con alcuni manichini, uno dei quali verrà usato per tendergli una trappola. Questa scena, molto importante, si svolge a Park Avenue, nei pressi di Grand Central Terminal. Ecco altre location: