Sono pazzo di Iris Blond, dove è stato girato: location

Sono pazzo di Iris Blond è uno dei film più famosi di Carlo Verdone, che ne è regista e protagonista, insieme con Claudia Gerini. Giunto al cinema nel 1996, è una vera e propria perla della comicità italiana.

Scopriamo quali sono le location di Sono pazzo di Iris Blond. Dove è stato girato il film ci Carlo Verdone? Le ambientazioni sono svariate, da Roma a Bruxelles, fino ad Anversa. É stato tutto girato in loco?

Sono pazzo di Iris Blond, dove è stato girato

Una produzione a dir poco intensa, quella di Sono pazzo di Iris Blond, con ben cinque città toccare per realizzare le riprese della commedia di Carlo Verdone:

Roma

Bruxelles

Anversa

Charleroi

Waterloo

Tutti i luoghi citati nella pellicola durante gli spostamenti del protagonista Romeo hanno previsto altrettanti viaggi di cast e crew. Nulla è stato ricreato altrove, o quasi. Dopo aver creduto d’aver incontrato la donna della sua vita, Romeo si rende conto che averla seguita a Bruxelles è stato un grande errore. Poco dopo, però, incontra Iris, che lavora presso un fast food. Si tratta del Quick, in Anspachlaan 56.

La cattedrale dove Iris canta è stata ricreata grazie a due location: le cattedrali di Onze-Lieve-Vrouw-ter-Zavelkerk e Notre-Dame du Sablon. Il film ci fa credere che l’incontro con la chiromante sia avvenuto a Napoli. In realtà la scena è stata girata a Tivoli, in provincia di Roma, in via San Valerio. Ecco altri luoghi da scoprire:

La casa di Iris Blond : il suo appartamento si trova in Rue Saint Hery 20, a Bruxelles

: il suo appartamento si trova in Rue Saint Hery 20, a Bruxelles Il parco dove Romeo si rifugia : Iris lo ha abbandonato e lui, pensieroso, mangia un panino nel verde. Si tratta del Parco du Petit Sablon, a Bruxelles

: Iris lo ha abbandonato e lui, pensieroso, mangia un panino nel verde. Si tratta del Parco du Petit Sablon, a Bruxelles Rome e Marguerite cantano : la galleria è la Royale St Hubert, a Bruxelles

: la galleria è la Royale St Hubert, a Bruxelles Prima registrazione di Romeo e Iris : la scena è girata a Rue des Eperonniers, a Bruxelles

: la scena è girata a Rue des Eperonniers, a Bruxelles La casa del padre di Iris : si trova in Rue Leon Dubois 293, a Charleroi

: si trova in Rue Leon Dubois 293, a Charleroi Ristorante Chez Enza: si trova in Rue de la Flaminette, a Fleurus

