Il cacciatore e la regina di ghiaccio è un adattamento in veste dark della fiaba di Biancaneve dei fratelli Grimm. Si tratta di uno spin-off del film Biancaneve e il cacciatore, di cui è al tempo stesso prequel e sequel.

Ecco dove è stato girato Il cacciatore e la regina di ghiaccio. Scopriamo quali location sono reali e quali ricreate in studio. Ecco dove hanno girato Chris Hemsworth, Charlize Theron, Emily Blunt e Jessica Chastain.

Il cacciatore e la regina di ghiaccio, dove è stato girato

L’intenzione iniziale era quella di realizzare un sequel di Biancaneve e il cacciatore ma fu impossibile coinvolgere nuovamente Kristen Stewart. Al tempo, infatti, scoppiò uno scandalo. Si scoprì la relazione tra lei e il regista Rupert Sanders, sposato. Lo script venne dunque adattato, dando vita a questo prequel/sequel/spin-off.

La location principale scelta per la pellicola fu il Regno Unito, anche se in molte scene l’uso del CGI è costì esteso da rendere impossibile riconoscere gli scenari circostanti. Il pensiero va subito al castello di Emily Blunt e alle montagne ghiacciate tra le quali si è rifugiata. Tutto ricreato al computer. Alcuni degli ambienti più spettacolari sono in Galles, come il Bishop’s Palace e la magnifica cattedrale gotica.

Spazio anche per le rovine di Waverley Abbey, arricchite dagli scenografi con piccoli sassi e finta vegetazione. La produzione ha condotto cast e crew anche in location sfruttate nel primo film. Basti pensare a Frensham Little Pond, in Surrey. Ci si è poi spostati anche in aree più vicine a Londra, girando molte scene presso i Pinewood Studios.

Ecco altre location da scoprire per chi volesse cimentarsi in un viaggio alla scoperta dei luoghi del film:

Puzzlewood, Forest of Dean – Gloucestershire

Windsor Great Park: svariate aree tra cui South Forest, Johnson’s Pond e Deer Park

