Single ma non troppo dove è stato girato: location

Single ma non troppo è una commedia del 2016 che vanta un ricco cast. Una storia tratta dal romanzo omonimo di Liz Tuccillo. Una storia che racconta l’importanza di amare se stessi prima di potersi realmente aprire agli altri.

Ecco dove è stato girato Single ma non troppo. Scopriamo in quali location hanno girato Dakota Johnson, Rebel Wilson, Alison Brie e Leslie Mann.

Single ma non troppo, dove è stato girato

Single ma non troppo sfrutta svariate location, tutte concentrate in un’unica città: New York. Alison Brie ha raccontato al tempo a Jimmy Kimmel d’essersi enormemente divertita nel girare le proprie scene: “Abbiamo trascorso molto tempo nei bar della città, a tarda serata. Eravamo in pratica costantemente circondate da persone qualunque che stavano lì per trascorrere una bella serata. Una sera ci chiesero di non tornare alla propria roulotte, dal momento che c’erano due che facevano sesso lì vicino”.

Ecco le location principali di Single ma non troppo in giro per New York:

Il bar in cui Alice incontra Tom : Gansevoort Street 55, Manhattan

: Gansevoort Street 55, Manhattan Grand Central Terminal , East 42esima strada e Park Avenue 89, Mahattan

, East 42esima strada e Park Avenue 89, Mahattan L’appartamento di Alice: Broadway 149, Brooklyn

Single ma non troppo, trama e cast

Alice è in crisi. Ha bisogno di tempo per capire chi sia in realtà. Chiede una pausa di riflessione al suo fidanzato Josh e va a New York da sua sorella. Si trasferisce da sua sorella Meg e inizia a frequentare i locali della Grande Mela. A trascinarla è una sua nuova collega, Robin, un po’ eccentrica.

Si lascia andare e inizia a frequentare feste e discoteche. Conosce Tom, un affascinante barista con il quale ha molto in comune. Trascorrono tutta la notte a parlare ma restano amici. Il tempo passa e lei si rende conto che Tom è l’uomo per lei. Torna da lui ma è troppo tardi. Lui sta uscendo con Michelle ed è ormai fidanzato. Tom, intanto, si innamora di Lucy e Alice si ritrova sola a ragionare sull’importante di amare prima di tutto se stessi.

Ecco il cast di Single ma non troppo:

Dakota Johnson: Alice

Rebel Wilson: Robin

Alison Brie: Lucy

Leslie Mann: Meg

Nicholas Braun: Josh

Jason Mantzoukas: George

Damon Wayans Jr.: David

Colin Jost: Paul

Jake Lacy: Ken

Anders Holm: Tom

Sarah Ramos: Michelle

