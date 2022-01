Chi è il compagno di Elisa di Eusanio: una star del Paradiso delle Signore

Elisa di Eusanio interpreta l’infermiera Teresa Maraldi in DOC 2. Il marito è un grande attore, famoso per il Paradiso delle Signore e non solo

Elisa di Eusanio è sulla cresta dell’onda. Diventa famosa ai più giovani per il ruolo nella commedia diretta da Volfango De Biasi, Come tu mi Vuoi, ora è anche nel mondo della fiction. In Doc2 ci fa sorridere con le sua battute, veste infatti i panni della simpatica Teresa Maraldi, del personale sanitario dell’ospedale in cui lavora Andrea Fanti. La sua vita privata desta così interesse e noi vi raccontiamo di più sul suo compagno, un noto attore come lei!

Chi è il compagno di Elisa di Eusanio

È Andrea Lolli, il compagno di Elisa di Eusanio. È nato a Roma nel 1967, città dove attualmente vive con la sua bella dolce metà. Ha 55 anni di età e con Elisa ha quindi 13 anni di differenza. Ha studiato e si è formato nella capitale, la sua passione è sempre stata la recitazione, il suo sogno in particolare il teatro. Dopo le superiori di secondo grado, ha infatti frequentato l’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica “Silvio D’Amico”, dove si è diplomato in qualità di attore.

La sua carriera, grazie al suo innato talento è ricca si successi, al cinema ha fatto diversi film, tra i più noti Notte prima degli esami 2 e Un’altra vita. Per il pubblico delle fiction è un veterano, si annoverano giusto per citarne alcune: il Maresciallo Rocca, Don Matteo e Il Paradiso delle Signore.

Elisa di Eusanio e Andrea Lolli come si sono conosciuti

L’attrice ha parlato poco della sua vita privata, ma ha speso sempre delle parole sulla sua storia d’amore con il compagno che fanno emozionare. Elisa di Eusanio ed Andrea Lolli si sono conosciuti in un giorno speciale. Hanno frequentato la stessa Accademia ma in realtà è stato il lavoro a fare da Cupido.

Circa dieci anni fa si sono incontrati al Teatro Vittoria di Roma per recitare insieme nella commedia “Trappola per topi” di Agatha Christie con la compagnia Attori&Tecnici. Lei ha subito sentito la scintilla, ha fatto il primo passo e si sono fidanzati ad Orvieto durante la turnè dello spettacolo. Grazie a lui, Teresa di Doc 2 ha scoperto il vero amore. La coppia, molto unita, continua a recitare insieme a teatro.

