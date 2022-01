Chi è Elisa di Eusanio figlia d’arte: Teresa Maraldi di Doc 2 ha ereditato il talento

Elisa di Eusanio è Teresa Maraldi in DOC 2. Amica di Luca Argentero, la talentuosa attrice è la figlia di un volto noto della tv

Elisa di Eusanio è tra le attrici italiane più amate dal pubblico per il suo innato talento. Versatile ed empatica, in Doc 2 interpreta l’infermiera Teresa Maraldi, cara amica del bel dottor Andrea Fanti. I telespettatori già la ricordavano bene per il ruolo dell’inquilina Sara in Come tu mi Vuoi, accanto a Cristiana Capotondi e Nicolas Vaporidis. Scopriamo di più su di lei.

Chi è Elisa di Eusanio, Teresa di Doc 2

Elisa di Eusanio ha origini abruzzesi, è nata Teramo nel 1980 ed ha attualmente 42 anni di età. È figlia d’arte, sua madre è stata Mariella Converti, morta nel 2002. Nota attrice, danzatrice e promotrice culturale è stata punto di riferimento per la formazione della figlia. Della genitrice ha sempre detto di aver ereditato l’emotività, del padre l’ironia. La passione di Elisa è sempre stata la recitazione. Infatti, in contemporanea con gli studi, è diplomata al liceo classico Melchiorre Delfico di Teramo ha frequentato il laboratorio di arte e spettacolo della mamma.

Ha perfezionato la sua formazione anche con la scuola di teatro Spazio tre di Teramo gestita da Silvio Araclio. Si è poi trasferita a Roma, dove attualmente vive, e studia all’Accademia nazionale di Arta Drammatica di d’Amico. Nel 2002 ottiene il diploma di attrice. Talento ed impegno la portano ad ottenere nello stesso anno il Premio Randone come miglior emergente. Nella vita privata di Elisa d’Eusanio c’è da oltre dieci anni il compagno Andrea Lolli, famoso attore con cui è anche andata in scena a teatro.

Elisa di Eusanio carriera

La di Eusanio è un attrice che si divide tra teatro e cinema. Il palcoscenico le ha dato la possibilità di esprimersi in più ruoli, sul grande schermo invece ha interpretato ruoli brillanti da commedia. Tra i diversi ruoli interpretati Giulietta, il successo teatrale invece con Finale di partita. Sul grande schermo i ruoli da ricordare sono la coprotagonista in Come tu mi Vuoi, nei panni di Sara grande amica di Cristiana Capotondi, e la sua partecipazione in Benedetta Follia. Nel film di Verdone è stata tra le donne che il protagonista ha conosciuto, un interpretazione molto divertente. Attualmente sul piccolo schermo è nel cast della fiction Doc 2 nelle vesti dell’infermiera Teresa Maraldi.