DOC 2 chi è l’infettivologa Cecilia Tedeschi, l’attrice è Alice Arcuri

Doc 2 propone al pubblico appassionato della fiction Rai con protagonista Luca Argentero alcuni nuovi personaggi. Tra questi spazio a Cecilia Tedeschi, infettivologa che avrà molto spazio in questa trama, considerando l’introduzione del tema del Covid-19.

Scopriamo chi è Alice Arcuri, attrice che interpreta Cecilia Tedeschi nella seconda stagione di Doc, la cui seconda puntata andrà in onda giovedì 20 gennaio 2022. L’infettivologa avrà un rapporto d’amore e odio con Andrea Fanti.

LEGGI: Anticipazioni Doc 2 stasera 20 gennaio: la scelta che non ti aspetti

Doc 2, chi è Alice Arcuri

Impossibile non parlare di Covid nel corso della seconda stagione di Doc, fiction Rai con Luca Argentero. Ecco spiegato l’arrivo in ospedale di Cecilia Tedeschi, infettivologa interpretata da Alice Arcuri. Il rapporto con Andrea Fanti sarà complicato ma l’attrice ha spiegato come non vi sarà spazio unicamente per l’odio.

Scopriamo però qualcosa in più su di lei. Ha spiegato come i fan della fiction abbiano già iniziato a riconoscerla: “Sto raccogliendo svariati epiteti molto divertenti. Il più carino, ad oggi, è vipera bionda. Per me si tratta di un trionfo. Vuol dire che sono stata brava. La velenosità di Cecilia, però, è soltanto un aspetto iniziale. Mi hanno consigliato di non aprire i social per un paio di settimane, dal momento che mi distruggeranno”. Parole che pronuncia con il sorriso sul volto durante l’intervista rilasciata a Sorrisi.

LEGGI: Simona Tabasco, chi è il fidanzato Elisa di DOC: è un grande artista

Alice Arcuri è nata a Genova l’11 febbraio 1984. Diplomata al liceo classico Andrea D’Oria, si è in seguito laureata in Lettere, formandosi poi presso la Scuola del Teatro Stabile, che lascia nel 2006. Nello stesso anno ottiene il premio Hystrio come miglior esordiente italiana.

Non ha neanche 18 anni quando salve sul palco ne Le Baccanti di Euripide, per la regia di Oreste Valente. Appare in svariati spettacoli teatrali e nel 2012 ottiene il premio Gabardi come giovane promessa.

L’esordio su schermo avviene nel 2008 con il cortometraggio Resta, di Anna Bucchetti. La sua filmografia si arricchisce, poi, con Italian Movies e La Regola del Piombo. Il grande pubblico ha modo di apprezzarla in Don Matteo 11 nel ruolo di Alma. Nel 2020 è invece in Petra e l’anno seguente eccola partecipare ad altre due serie TV: Fedeltà e Blanca. Queste non sono però le uniche esperienze televisive. Come non menzionare I tre moschettieri di Giovanni Veronesi e Tutta colpa di Freud.

LEGGI: Doc 2, dove è stata girata la fiction con Luca Argentero: è un vero ospedale?

Alice Arcuri vita privata

I fan sono curiosi e anche se ora la stanno “massacrando” sui social a causa del suo personaggio in Doc 2, vogliono scoprire qualcosa in più sulla sua vita privata. Alice Arcuri ha qualcuno di speciale nella sua vita? La risposta è sì. È sposata con Luigi Risso, anche lui originario di Genova, città nella quale la coppia vive ancora oggi. Insieme hanno avuto un bambino e sono il ritratto della felicità.

Alice Arcuri curiosità

Ha studiato il metodo Strasberg per affinare le proprie abilità da attrice. È un’atleta e infatti fino all’età di 14 anni ha praticato scherma a livello agonistico. Dovette poi smettere a causa di un problema di salute. Il pubblico potrebbe averla vista anche in alcuni famosi spot, come uno di Aperol. Un sogno nel cassetto è quello di portare in scena Lady Macbeth. Era certa che avrebbe fatto il medico, magari la cardiochirurga, visto che nella sua famiglia questo ambito ha coinvolto ben cinque generazioni. È invece diventata un’artista, come sua nonna (scultrice) e sua zia (pianista).

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI