Domenica 30 gennaio andrà in onda la terza e ultima puntata della miniserie La Sposa, con protagonista Serena Rossi. Manca poco alla conclusione della storia romantica e drammatica di Maria.

Ecco le anticipazioni del terzo e ultimo episodio de La Sposa. Cosa accadrà nell’ultimo capitolo della fiction Rai? Rivedremo Serena Rossi nei panni di Maria domenica 30 gennaio in prima serata.

LEGGI: Grande Fratello VIP 24 gennaio: chi è in nomination e pronostici preferito: grande protagonista in bilico

La Sposa, anticipazioni terza puntata

Maria è tornata a casa con Italo, accettando il fatto che lei e suo marito provano dei sentimenti l’uno per l’altra. Nonostante le nozze siano state combinate, tra loro si è creato qualcosa di reale. Il suo cuore ha guidato le sue azioni, spingendola a lasciarsi alle spalle il suo ex fidanzato Antonio, oggi benestante e fondamentale nel salvataggio di suo fratello, malato di tifo e trasferito in una clinica privata.

Nella terza puntata de La Sposa vedremo come Italo e Maria tornino a trovare un equilibrio dopo alcune complicazioni. I problemi però non mancano. Paolino si recherà nel cortile di nascosto. Il piccolo è incuriosito da una sagoma. Qui scoppia un incendio che mette in pericolo la sua vita. Italo interviene repentinamente per salvarlo dalle fiamme. L’uomo perde però la vita nell’incidente, scaraventando Maria nel totale sconforto.

LEGGI: Anticipazioni Grande Fratello VIP 24 gennaio, nuovi ingressi per Soleil

La vita di Maria è nuovamente cambiata e non in positivo. La donna è incinta e di colpo vedova. I problemi non mancano e non può prendersi cura di Paolino come vorrebbe. Deve affidare il piccolo a Nunzia, dovendo concentrarsi su un ricovero che durerà più a lungo del previsto. Una volta fuori dall’ospedale, scopre che il bambino è stato affidato a un istituto per volere di Antonio.

Maria combatte per la libertà di Paolino e alla fine diventa mamma della piccola Vittoria. Deciderà di realizzare il sogno di Italo e Vittorio, fondando la prima cooperativa gestita da donne.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI