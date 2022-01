Non sono di certo mancati i colpi di scena nella puntata finale de La Sposa, apprezzata fiction con protagonista Serena Rossi. Ecco cos’è accaduto domenica 30 gennaio e quali sono le speranze di vedere la seconda stagione della serie Rai.

Spoiler Alert: ecco il riassunto dell’ultima puntata de La Sposa, fiction Rai drammatica con protagonista Serena Rossi. La conclusione di questa storia ha lasciato il pubblico a bocca aperta.

La Sposa, come finisce

Nell’ultima puntata de La Sposa vediamo come non ci sia più nulla da fare per Vittorio. L’uomo muore e Maria e Italo si ritrovano a dover fronteggiare alcuni problemi economici. La giovane, intanto, viene ancora corteggiata da Antonio con una certa invadenza. Il suo ex fidanzato non demorde, nonostante Maria giuri d’amare Italo e lo respinga con decisione. Suo marito gli dice di lasciarli in pace e, insieme con lei, rifiuta la sua offerta di comprare le loro terre, il che risolverebbe i problemi economici che stanno avendo.

Tutto questo non fa che avvicinare la coppia, che ormai sembra più solida che mai. La serenità conquistata, però, non dura a lungo. Un incendio mette a repentaglio la vita di Paolino, il che spinge Italo a lanciarsi tra le fiamme per salvarlo. L’uomo perde drammaticamente la vita. Una svolta del tutto inattesa per il pubblico, che vede poi Maria finire in ospedale.

Durante questo periodo delicato, la giovane chiede a Nunzia di occuparsi per un po’ di Paolino. Si ritrova però nel bel mezzo di un piano malefico di Antonio, che chiede al dottore della sua ex di drogarla, il che la fa restare in ospedale per più tempo del previsto.

Paolino finisce in un istituto. Maria deve lottare per riaverlo al suo fianco. Ha intanto partorito una bambina, che ha chiamato Vittoria. Una dura lotta ma alla fine la famiglia si ritrova. Maria è una vera lottatrice e porta avanti la propria battaglia lavorativa. Fonda così la cooperativa formata da sole donne, come desiderato anche da Italo e Vittorio.

La Sposa 2, si farà?

Non si hanno ancora notizie in merito alla realizzazione della seconda stagione de La Sposa. La trama del primo ciclo di episodi non chiudere le porte a un nuovo ciclo di puntate per la serie con Serena Rossi.

In merito si è espresso Maurizio Donadoni, interprete di Vittorio: “Non so se ci sarà la seconda stagione ma me lo auguro. Immagino la storia continuerà, viso il grande successo ottenuto”. Al momento la Rai non ha ancora confermato ufficialmente La Sposa 2, ma tutto lascia pensare che non manchi molto in tal senso. Intanto i fan di Serena Rossi saranno lieti di sapere che l’attrice tornerà tra poco in TV con la seconda stagione di Mina Settembre.

