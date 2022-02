Netflix fa un regalo di San Valentino a tutti i propri iscritti, aggiungendo al proprio catalogo streaming Fedeltà. Una serie TV molto attesa, basata sul romanzo di Marco Missiroli. Il racconto dell’amore prende una piega differente, concentrandosi su sentimenti come gelosia e ossessione, che rischiano di distruggere quanto creato. Quando il dubbio si insinua nella coppia, la fiducia vacilla e le fondamenta che si credevano stabili iniziano a crollare.

Fedeltà è una miniserie Netflix che pone domande molto impegnative per qualsiasi coppia di innamorati. Cos’è davvero la felicità? Tante le risposte avute dai film ma nel mondo reale cosa accade? Una coppia è felice quando l’uno si dedica totalmente all’altra e viceversa? O forse il percorso da seguire per la serenità è differente. Una serie che promette di far discutere perché parla a tutti. È una storia che ci accomuna.

Fedeltà, trama e cast

La serie TV Netflix, Fedeltà, è ambientata tra Milano e Rimini. Un’analisi moderna delle pulsioni che normalmente provano due persone coinvolte in una relazione. Sguardi e desideri che spingono lo sguardo al di fuori della coppia. Carlo è un professore part-time di scrittura creativa. È sposato con Margherita, architetto divenuto col tempo agente immobiliare.

Sono innamorati e spesso travolti da una grande passione. Tutto sembra andare per il meglio, al punto da dare il via alla ricerca di un nuovo appartamento. Uno con spazi maggiori per loro e magari per un futuro bambino. Si ritrovano però a fare i conti con desideri nuovi, distanti dalla loro intimità condivisa.

Carlo si ritrova a desiderare una studentessa, Sofia, giovane ragazza di provincia dal grande sogno da realizzare. Romantica e malinconica, ha di fatto stregato l’uomo, imprigionandolo in una fantasia. Margherita è invece attratta dal suo fisioterapista, Andrea. Un uomo istintivo e sempre alla ricerca di emozioni forti.

Ecco il cast di Fedeltà:

Michele Riondino: Carlo

Lucrezia Guidone: Margherita

Carolina Sala: Sofia

Leonardo Pazzagli: Andrea

Maria Paiato: Anna

Fedeltà, quando esce e puntate

Netflix ha deciso di lanciare la sua nuova serie TV italiana, Fedeltà, proprio il 14 febbraio 2022. Nel giorno di San Valentino trova spazio una miniserie in sei puntate dal tema decisamente delicato e coinvolgente. Un tema caro a chiunque, che consente un’immediata identificazione. È questo il punto di forza di Fedeltà.

Si tende a non parlare di certi argomenti, ma tutti sappiamo di non essere soli quando abbiamo determinati pensieri e pulsioni, pur vivendo relazioni serene, amorevoli e soddisfacenti. Esiste davvero l’amore eterno e assoluto o in fondo restiamo animali che vivono di pulsioni? È davvero felice chi riesce a tenerle a bada per tutta la vita o s’illude d’essere tale?

