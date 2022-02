Stasera a casa di Alice è uno dei film più famosi della filmografia di Carlo Verdone. Una perla degli anni ’90, che vede il regista e attore romano al fianco di Ornella Muti e Sergio Castellitto. Un triangolo amoroso tra cognati, entrambi pazzi d’amore per la splendida Alice.

Scopriamo insieme alcune delle location principali di Stasera a casa di Alice, indimenticabile commedia di Verdone. Il film è caratterizzato da un’intrigante colonna sonora, che porta in gran parte la firma di Vasco. Ecco com’è nata la collaborazione tra il regista e il rocker.

Stasera a casa di Alice, trama e cast

Saverio e Filippo sono due cognati che lavorano presso un’agenzia di viaggi religiosi. Il primo è molto serioso, mentre il secondo ha perso la testa per una giovane attrice, Alice, che diventa la sua amante. Sua moglie ha scoperto il tutto e lo ha spedito via di casa.

Lui ha offerto alla giovane un posto dove dormire nel magazzino dell’agenzia. Quando Saverio scopre la cosa, gli racconta una bugia. Gli dice che sua moglie e figlia hanno tentato il suicidio, costringendolo così a tornare a casa, preso dai sensi di colpa. Chiede ad Alice di dimenticarsi di suo cognato ma in breve si innamora di lei. Filippo, preso dalla nostalgia per l’amante, torna da lei, scoprendo il doppio gioco del cognato, il che complica le cose.

Ecco il cast di Stasera a casa di Alice:

Carlo Verdone: Saverio

Ornella Muti: Alice

Sergio Castellitto: Filippo

Paolo Paoloni: Monsignore

Cinzia Leone: Gigliola, moglie di Filippo

Yvonne Sciò: Valentina, sorella di Alice

Mariangela Giordano: cartomante in strada

John Karlsen: Il suocero

Cristina Quaranta: amica di Alice

Beatrice Palme: Caterina

Francesca D’Aloja: Chicca

Gea Martire: impiegata Urbi et Orbi

Stasera a casa di Alice, location

Stasera a casa di Alice è stato girato quasi interamente a Roma, come nelle migliori tradizioni dei film di Carlo Verdone. L’agenzia Urbi et Orbi dei due cognati Saverio e Filippo si trova a Piazza Navona 49. I rivali in amore vivono nello stesso palazzo. Se l’interno è stato girato in via di Montoro, l’esterno, ovvero la facciata, è quella di Palazzo Baldoca Muccioli, in via Giulia 167.

Alice fa un servizio fotografico al “Fontanone” del Gianicolo, in via Garibaldi, mentre il magazzino dove Filippo le consente di restare è in via del Porto Fluviale 69 (l’indirizzo fornito nel film è volutamente errato). Si tratta dell’ex Consorzio Agrario Provinciale. La loro passione per Alice costringe Saverio e Filippo ad andare via di casa, cacciati dalle rispettive mogli. Per un po’ vivono nella pensione Kangaroo, con la crew che ha girato le scene in via dei Mille. Infine il parco dello scontro tra Castellitto e Verdone è quello dell’Isola Bisentina, sul Lago di Bolsena.

Stasera a casa di Alice, Vasco Rossi

Stasera a casa di Alice vede una proficua collaborazione tra Carlo Verdone e Vasco Rossi. I due avevano già lavorato insieme nel 1983, quando il Blasco scrisse Acqua e sapone, presente nell’omonimo film. Ben più estesa, stavolta, la presenza di brani del celebre rocker in questo film.

Nel corso di una vecchia intervista del 1990 Carlo Verdone spiegò come la madre di Vasco giocò un ruolo importante nella collaborazione. Era una sua fan e quindi il rocker ha rapidamente accettato.

Inizialmente aveva però pensato a Zucchero. Questi aveva accettato, per poi sparire nel nulla. Ecco dunque l’incontro con Vaco a casa di Cecchi Gori, grazie all’intervento di Gaetano Curreri. Offerta subito accettata, con l’unica postilla del cantante. Voleva poter collaborare proprio con Curreri.

La colonna sonora venne particolarmente apprezzata. Ecco i brani presenti dei due artisti:

Dillo alla luna

Deviazioni

Guarda dove vai

Al tuo fianco

La fontana di Alice

