Stasera 24 Febbraio al Grande Fratello VIP è il momento di svelare le strategie. La frase di Nathaly e la passione tra Barù e Jessica al centro della puntata

Questa sera la puntata del 24 febbraio del Grande Fratello VIP è all’insegna del giù la maschera. Archiviato definitivamente con l’uscita dell’ospite Alex Belli dalla Casa il triangolo con Delia e Soleil il, a rendere particolarmente nervoso il clima al Gf VIP sono le strategie che man mano stanno cedendo ed in vista delle finale del 14 marzo sono ormai alla frutta. Le ultime notizie sul gf Vip la Sorge è uscita particolarmente devastata dalla diretta di lunedì, non ne vuole più sapere dell’attore di Centovetrine ed anche chiuso i rapporti con Delia. Le due si trattano con particolare indifferenza, anche dopo il famoso bacio del Wild Party, non litigano ma nemmeno si parlano.

In molti serpeggia il dubbio che ad unirle fosse soltanto l’amore per Alex. La bionda influencer si è molto isolata dal gruppo e fa coppia fissa con Sophie. Anche a Radio Gf VIP in tanti hanno notato la nascita di questa amicizia sincera tra le due e la particolare chimica che li unisce. Dalle Anticipazioni sul Grande Fratello VIP di questa sera 24 Febbraio si parlerà sicuramente delle due inseparabili amiche insieme ad altre dinamiche che si stanno susseguendo in queste ore: le conseguenze per la frase incriminata di Nathaly, la passione tra Barù e Jessica, il crollo di Miriana e l’exploit di Davide.

Anticipazioni Grande Fratello VIP 24 febbraio, Nathaly rischia provvedimenti, Davide show

Su Twitter è stato in tendenza per un’intera giornata e sul web non si fa che parlare d’altro. Nathaly Caldonazzo, prima che la regia staccasse cambiando diretta, ha dichiarato di aver esagerato il giorno prima e pronunciato una frase particolarmente grave. Le è partito l’embolo, come lei ha ammesso, rivelando che quando si arrabbia perde le staffe ed esagera, dicendo forse troppe cattiverie. È partita una vera e propria caccia alla frase pronunciata dalla Caldonazzo che ha portato la stessa showgirl a preoccuparsi che la frase incriminata venga trasmessa nella puntata di stasera 24 Febbraio.

Le ultime notizie sul Gf Vip hanno svelato il presunto contenuto della frase di Nathaly pronunciata su Jessica: lei lo ruba il cibo, d’altronde è un vizio di famiglia. Una caduta di stile riferendosi al padre delle sorelle Selassiè in carcere. Ribadiamo che su Twitter sta girando questa frase e che la stessa attrice si è pentita di quanto detto. Verranno presi dei provvedimenti nei suoi confronti? Dalle anticipazioni sul Grande Fratello VIP di questa sera 24 febbraio non è detto che si parlerà di questa frase mentre sicuro al centro del dibattito ci sarà il cambio di passo di Davide Silvestri e lo scontro con Soleil.

L’attore lo aveva già dichiarato ieri, ci saranno nella puntata di stasera scintille perché ha sparato a zero sulla Sorge in confessionale. Infatti tra i due non c’è stato nessun chiarimento se non un litigio lo scorso lunedì per la nomination fatta da Soleil e le accuse di falsità da parte dell’influencer. Silvestri ha fatto la sua scelta parlando solo in confessionale, nessuno scontro se non durante la diretta.

Anticipazioni Grande Fratello VIP 24 Febbraio, Jessica e Barù sempre più vicini

Alfonso Signorini d’altronde lo aveva detto: non mollare Jess perché secondo me una possibilità c’è! Così è stato perché i Jerù sembrano essere sempre più reali. Nonostante le rimostranze di Barù, negli ultimi giorni i due sono stati inseparabili. Fanno insieme colazione, anche gli altri pasti principali, di sera spesso si isolano per parlare da soli e addirittura si allenano insieme.

I fan sono andati in visibilio per le ultime sul Gf VIP che riguardano Barù e Jessica: hanno dormito insieme nello stesso letto, un gesto intimo, importante che unisce due persone. In questa occasione c’è stata anche una furente lite tra sorelle, Lulù ha attaccato Jess perché a suo dire era occupato il letto dove voleva dormire. Sono volate parole forti e insulti da parte della fidanzata di Manuel Bortuzzo e la sorella è scoppiata in lacrime. Si è vergognata per come l’ha trattata Lulù davanti a Barù, supportata dagli altri concorrenti. Il timore della maggiore della Selassiè è che il gieffino non possa ripetere questo gesto romantico dopo la reazione della sorella.

Dalle anticipazioni sul Grande Fratello VIP di stasera 24 Febbraio, la passione tra i Jerù sembra essere scoccata tra sguardi e tenerezze. Scopriremo se accadrà qualcosa di più. A soffrire invece nella casa sembra essere Miriana. È molto allontanata da Nathaly da cui si aspettava di essere difesa durante lo scontro epocale con Katia Ricciarelli di lunedì scorso. Non solo ha perso anche il bel rapporto che aveva creato con Delia. La modella di origini venezuelane ha detto che la Trevisan non dice le cose in faccia e che ha scoperto la sua reazione al bacio con Soleil esclusivamente vedendo in puntata il confessionale.

L’unica amica sembra essere Manila Nazzaro oltre ad avere un ottimo rapporto anche con la giovane Lulù che l’adora e quando l’ha vista giù le ha portato anche la cena a letto. Un’altra amicizia speciale nata all’interno del Gf VIP e quella tra la Caldonazzo e Antonio che catalizzerà l’attenzione della puntata quando sarà il momento di smascherare strategie e nuovi equilibri visto che per tutti è una pedina nella mani dell’attrice.

Gf VIP, chi è in nomination 24 Febbraio

Stasera per la puntata del 24 febbraio sono in nomination al grande fratello VIP Katia Ricciarelli, Davide Silvestri e Nathaly Caldonazzo. Al televoto si giocano l’eliminazione. Per il soprano sono stati giorni particolarmente pesanti. Alcuni credono che sia stata furente perché nominata e non come dice perché stanca delle strategie che ci sono all’interno della Casa. Ha trascorso gran parte del tempo con la Sorge e si è particolarmente divertita durante il momento radio.

L’attore ha invece fatto un cambio di passo. Con la nomination è come se si fosse svegliato da una sorta di torpore e alienazione dalle dinamiche ed è pronto alla scontro. La Caldonazzo dovrà questa sera schivare diversi colpi, l’amicizia al capolinea con Miriana, le accuse di plagio nei confronti di Antonio e l’eventuale frase su Jessica che potrebbe essere oggetto della clip o addirittura di un provvedimento disciplinare. Gli animi sono particolarmente tesi e non si escludono scintille.

