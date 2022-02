C’è Posta per Te: quanto vale il regalo di Totti, quanto costa un abbonamento a Monte Mario

A C’è posta per te nella puntata del 26 Febbraio emozionantissimi i genitori di Noemi Antonella e Massimo hanno ricevuto un regalo da Totti. Quanto vale?

A C’è posta per te trionfano l’amore, quello tra genitori e figli, e le forti emozioni fino a piangere di gioia. Accade tutto come sempre nello studio di Maria De Filippi. Nella puntata di ieri sera 26 febbraio la prima storia vede protagonista una sorridente ragazza Noemi di origini romane e di circa trent’anni d’età. Ha scelto di consegnare la busta ai suoi genitori perché in tutti questi anni nonostante loro si siano sacrificati per lei e l’abbiano riempita d’amore, crescendo anche suo figlio Christian, non è mai riuscita a dirgli davvero cosa prova per loro e tutta la sua gratitudine.

La redazione di C’è posta per te chiama Francesco Totti che con gioia accetta di partecipare la sorpresa che la figlia ha preparato per i suoi genitori. Antonella e Massimo hanno poco più di cinquant’anni di età, lei è in cassa integrazione per racimolare qualche soldo in più fa le pulizie nelle case delle persone, lui è un autotrasportatore e lavora per una nota ditta di consegna pacchi. Ancora oggi aiutano sua figlia Noemi a crescere il piccolo Christian ed hanno una grande passione: la Roma e l’ex capitano. Quando entrato l’ex calciatore non potevano credere a quello che vedevano con i loro occhi Antonella e Massimo.

C’è posta per te quanto costa il regalo di Totti, tariffa abbonamento a Monte Mario

Dopo congratulazioni e parole di conforto all’interno di due orsacchiotti era nascosta una sorpresa su un cartoncino: due abbonamenti per vedere la partita della loro squadra del cuore. In tanti si sono chiesti quanto vale il regalo che Francesco Totti ha fatto ai genitori di Noemi e quindi quanto costa nel dettaglio un abbonamento allo stadio Olimpico di Roma. L’ex capitano giallorosso ha regalato ad Antonella e Massimo due abbonamenti in Tribuna Monte Mario che valgono 689 euro a persona, 40 euro a partita. Il tifo non ha prezzo ma in questo periodo storico così difficile potersi permettere di andare allo studio è più che extra lusso.

Sul portare ufficiale dell’AS Roma è possibile consultare le tariffe per l’abbonamento in altri settori dello stadio Olimpico, sempre a persona: 235 euro per la Curva Sud e Nord, 14 euro a partita, 315 euro per Distinti Sud 18 euro a partita, 395 euro per Parterre Nord Tribuna Tevere, 23 euro a partita, 425 euro per Parterre Sud Tribuna Tevere, 25 euro a partita,

495 euro per Top Sud Tribuna Tevere, 29 euro a partita, 525 euro per Top Nord Tribuna Tevere, 30 euro a partita, 529 euro per Parterre Centrale Tribuna Tevere, 31 euro a partita, 629 euro per Top Centrale Tribuna Tevere, 37 euro a partita.

