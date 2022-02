Amici serale 2022 quando inizia: ufficiale con polemica

Quando inizia l’edizione serale di Amici 2022? Scopriamo tutti i dettagli e perché è nata un’accesa polemica a riguardo.

Cresce l’attesa per l’arrivo del serale di Amici 2022, quello che di fatto è l’atto conclusivo del talent show di Canale 5. Il programma di Mediaset tornerà presto in prima serata con la sua ventunesima edizione, ma lo svelamento della data ufficiale ha causato qualche polemica. Scopriamo tutti quanti i dettagli a riguardi.

Amici 2022: quando inizia il serale

Il daytime, quest’anno piazzato la domenica pomeriggio, sta per terminare e Amici sta per arrivare in prima serata. Il primo appuntamento, stando a quanto riporta il portale Davidemaggio.it è previsto per sabato 19 marzo 2022, giorno quindi del debutto della ventunesima edizione di Amici nel suo format serale. L’appuntamento poi si replicherà per ogni sabato sera fino alla finale, sulla cui data c’è però un giallo. Da calendario, sempre secondo il portale, la finale dovrebbe essere sabato 14 maggio 2022, essendo nove le puntate complessive. Tuttavia, quella è la data in cui ci sarà anche la finale dell’Eurovision Song Contest, che quest’anno tra l’altro si tiene a Torino ed è quindi ancora più importante per l’Italia. Ci sarà qualche spostamento dunque per evitare la concomitanza di questi due eventi? Lo scopriremo solo più avanti.

Amici 2022: la polemica per la data d’inizio del serale

La rivelazione della data d’inizio del format serale del talent show di Canale 5 ha suscitato però alcune proteste, per via di alcune incongruenze di calendario. Il daytime infatti terminerà sabato 6 marzo, mentre il serale inizierà il 19. In mezzo c’è un sabato libero, che sarà riempito da uno speciale che segnerà una sorta di tappa di avvicinamento al momento clou del programma. Tanti fan però non hanno apprezzato questa decisione, invocando l’inizio del serale una settimana prima, rinunciando allo speciale.

