Animali Fantastici 3 – I segreti di Silente: cast e polemiche sul nuovo Grindewald

Le vicende legali riguardanti Johnny Depp hanno spinto Warner Bros a chiedere all’attore di rinunciare al ruolo di Grindelwald nella saga prequel di Animali Fantastici. L’attore ha avuto poco da dire in merito, ha fatto un passo indietro e tenuto la somma pattuita per il suo cachet.

L’attore scelto per Animali Fantastici 3 – I segreti di Silente, così come per i prossimi due capitoli in programma, è Mads Mikkelsen. Questi si è mostrato maggiormente nel secondo trailer esteso del film, scatenando commenti sui social.

Manca poco alla data d’uscita di Animali Fantastici 3 – I segreti di Silente, al cinema e in streaming. Grande esaltazione per gli appassionati della saga di Harry Potter, che hanno dovuto attendere più del dovuto a causa della pandemia di Covid.

Il secondo trailer ha mostrato qualcosa in più sulla terza pellicola della saga prequel. Mads Mikkelsen ha avuto un maggior minutaggio rispetto al primo filmato d’anteprima lanciato sui social, con una fetta dei fan che non sembra entusiasta all’idea di non rivedere Johnny Depp nella saga.

Nessuno ha ancora avuto la chance di valutare la prova dell’attore danese, eppure le critiche piovono senza alcuna remora. Ciò fa pensare che sarebbero giunte per qualsiasi attore, dal momento che si tratta di un semplice tentativo di boicottare la scelta di allontanare Johnny Depp dal set. C’è chi parla di maggior carisma dell’ormai ex interprete di Jack Sparrow. Altri invece esaltano la scelta stilistica del suo Gellert Grindelwald, non rispettata in questo caso.

Un fan sottolinea come l’aspetto sia totalmente differente nel terzo capitolo, senza occhio finto e capelli corti e ben dritti in testa. Forse dimenticano che nel primo il personaggio aveva il volto di Colin Farrell e uno stile totalmente opposto. Il clima generale, un po’ da stadio, è quello di uno schieramento cieco che non offrirà alcuna chance al nuovo attore. Al di là dei gusti personali, giudicare Mikkelsen negativamente sulla base di poche scene estrapolate è da ignoranti in materia, soprattutto considerando la filmografia che questi può vantare.

A character that he moulded into his own and made it into the success it is today!! #JohnnyDepp #JohnnyDeppIsMyGrindelwald pic.twitter.com/ZtnXmr46fj

A quick reminder that there’s only ONE Grindelwald….and that is Johnny Depp.

Since #SecretsOfDumbledore is trending….

Ecco il cast di Animali Fantastici 3 – I segreti di Silente:

WB Executives: You know when Johnny Depp played Grindelwald he had spiky blond hair, a fake eye, and a mustache.

Mads Mikkelsen: I’m not doing any of that shit.

WB Executives: Okay! pic.twitter.com/LTfBqzO0EQ

— Scott Heaton (@OhScotty) March 1, 2022