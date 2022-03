Animali Fantastici 3 – I segreti di Silente si è mostrato in un nuovo trailer, il secondo, che mostra come questa pellicola sarà particolarmente incentrata sulla figura del preside di Hogwats. Spazio anche a una scena tratta dalla saga originaria di Harry Potter. Apparso poche volte nei primi due film, in questo Jude Law si carica sulle spalle il peso del nuovo franchise.

Ecco tutto quello che c’è da sapere su Animali Fantastici 3 – I segreti di Silente. Quando sarà possibile vedere il film al cinema e in streaming? Ecco la risposta.

Animali Fantastici 3 – I segreti di Silente, trama e cast

Si avvicina il giorno della guerra aperta tra le due fazioni del mondo dei maghi, quella che segue Grindelwald e quella che è al fianco di Silente. Nella precedente pellicola, la seconda della saga prequel, l’ex galeotto era riuscito a portare dalla propria parte un gran numero di maghi, evidenziando tutto il proprio odio per i babbani, il cui mondo deve essere conquistato.

Nel finale aveva anche rivelato a un fragile Credence d’essere in realtà Aurelius Silente, dunque fratello del preside di Hogwarts. Sarà la verità o una menzogna? Albus è alla ricerca di un incantesimo che possa spezzare il patto di sangue che lo lega all’ormai ex amico tramutatosi in acerrimo nemico. Fino a quel momento, infatti, non potrà schierarsi contro di lui in battaglia, non in prima persona.

Ancora una volta, dunque, Newt Scamander si ritroverà al centro di un gruppo sconclusionato per tentare di fermare uno dei maghi più potenti di sempre, che in questo terzo capitolo avrà il volto di Mads Mikkelsen e non quello di Johnny Depp.

Ecco il cast di Animali Fantastici 3 – I segreti di Silente:

Eddie Redmayne: Newt Scamander

Jude Law: Albus Silente

Ezra Miller: Credence Barebone / Aurelius Silente

Dan Fogler: Jacob Kowalski

Alison Sudol: Queenie Goldstein

Katherine Waterston: Porpentina “Tina” Goldstein

Callum Turner: Theseus Scamander

Jessica Williams: Eulalie Hicks

Mads Mikkelsen: Gellert Grindelwald

William Nadylam: Yusuf Kama

Poppy Corby-Tuech: Vinda Rosier

Victoria Yeates: Bunty

Richard Coyle: Aberforth Silente

Maria Fernanda Cândido: Vicência Santos

Oliver Masucci: Anton Vogel

Animali Fantastici 3 – I segreti di Silente quando esce in streaming e al cinema

L’uscita al cinema di Animali Fantastici 3 – I segreti di Silente è prevista per il 13 aprile 2022. La situazione Covid non rappresenta più un ostacolo per le proiezioni in sala. Non vi è dunque dubbio. Il calendario non verrà modificato e tra poco si potrà apprezzare la nuova storia prequel di Harry Potter. Differenti le date d’uscita negli USA e nel Regno Unito. Nel primo caso il film arriverà dopo due giorni rispetto a noi ma nel secondo caso, invece, la proiezione sarà anticipata di cinque giorni. Attenzione agli Spoiler in rete.

Trattandosi di una pellicola Warner Bros, occorre ricordare l’accordo con HBO Max, che avrà la possibilità di trasmettere Animali Fantastici 3 – I segreti di Silente in streaming. Ciò non avverrà però in contemporanea, bensì 45 giorni dopo. Ciò vuol dire appuntamento fissato a fine maggio, periodo nel quale potremmo forse avere la chance anche in Italia di guardare il film in streaming, noleggiandolo o acquistandolo sui differenti store online disponibili.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI