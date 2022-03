Gf VIP, Sophie la confessione dopo la puntata, il gesto di Lulù

Dopo la puntata del Grande Fratello VIP di ieri sera in onda il 28 febbraio Sophie crolla, a starle vicino Lulù con un gesto forte

Non è stata una puntata facile quella di ieri sera 28 febbraio per Sophie. Prima l’intervista rilasciata a chi da Fabrizio corona, poi di eliminazione al televoto flash proprio contro di lei del suo fidanzato Alessandro. Subito si è mostrata disperata per l’uscita dalla Casa dell’imprenditore tra Italia e Spagna, ma ciò che ha reso particolarmente triste la Codegoni è stato anche il modo in cui Basciano è uscito dal Gf Vip.

Il fidanzato l’ha infatti salutata con particolare freddezza, probabilmente infastidito da quanto successo in precedenza. Non tanto le parole di Corona su di lui nell’intervista a Chi, quanto, a dire dell’ex concorrente, dell’omissione del nome di Fabrizio quando gli ha parlato di un flirt passato.

Dopo la puntata Sophie ha raccolto insieme a Jessica e Lulù tutte le cose che Alessandro aveva lasciato all’interno della Casa, gli ha fatto la valigia e l’ha lasciata in magazzino, lasciandosi distrarre per non pensare all’eliminazione del fidanzato. È molto pensierosa infatti Sophie e dopo la puntata del 28 febbraio preferisce non mangiare. Se lo avesse saputo, se avesse saputo prima che il suo Basciano era a rischio eliminazione lo avrebbe abbracciato forte e avrebbe goduto gli ultimi possibili momenti assieme, godendoseli.

Ha fatto una confessione alle sue amiche gieffine: teme che Alessandro possa essere arrabbiato con lei e che questa distanza improvvisa senza chiarire possa pesare nel loro rapporto. A sostegno ci ha pensato subito la sua amica del cuore Lulù che già a Delia aveva preannunciato che avrebbe fatto per lei un gesto importante: dormire con lei per farle compagnia.

