Continua l’enorme successo di Elena Ferrante in ambito televisivo. Gli adattamenti dei suoi romanzi eccitano il pubblico, come dimostrato ampiamente da L’Amica Geniale. Una nuova serie TV è in arrivo e troverà spazio in streaming. Si tratta de La vita bugiarda degli adulti. Un titolo che da solo annuncia come l’analisi psicologica dei protagonisti continui a essere un marchio di fabbrica della scrittrice.

Scopriamo tutto quello che c’è da sapere su La vita bugiarda degli adulti. Quando esce la nuova serie tratta dall’omonimo romanzo di Elena Ferrante? Proviamo a rispondere a tutte le domande di seguito.

La vita bugiarda degli adulti, trama e cast

Le tre stagioni de L’Amica Geniale hanno conquistato il mondo. Un successo davvero grandioso, che proseguirà con la quarta e ultima serie, che darà l’addio alle due attrici protagoniste, come confermato dall’annuncio ufficiale della nuova Lenù nel finale di stagione andato in onda. È però già tempo di avvicinarsi a La vita bugiarda degli adulti, altra serie tratta dal genio di Elena Ferrante, che ha mandato in pubblicazione questo romanzo nel 2019.

La protagonista è Giovanna, giovane ragazza cresciuta negli anni Novanta, che si ritrova a vivere il delicato passaggio dall’infanzia all’adolescenza. La prima fase della sua vita è stata molto felice ma ora dovrà riuscire a dare un senso a questo nuovo percorso che si apre dinanzi a lei.

Si muove tra due Napoli, sorelle e dunque legate ma, al tempo stesso, ben distinte e separate. Da una parte vi è un mondo che vede i suoi protagonisti indossare una maschera fine e sofisticata. Si tratta delle città di sopra, ben in contrasto con quella di sotto, costantemente smodata, eccessiva, rumorosa e triviale. Tutto ciò la disorienta, soprattutto perché vorrebbe trovare il proprio equilibrio tra questi due mondi, senza rinchiudersi in uno di essi. Prova così a restare a galla, tentando di comprendere chi sia in realtà e chi diventerà.

Ecco il cast de La vita bugiarda degli adulti:

Giordana Marengo: Giovanna

Alessandro Preziosi: Andrea (padre di Giovanna)

Pina Turco: Nella (madre di Giovanna)

Valeria Golino: Vittoria (zia di Giovanna)

Azzurra Mennella: Ida (amica di Giovanna)

Rossella Gamba: Angela (amica di Giovanna)

Raffaella Rea: Costanza

Biagio Forestieri: Mariano

Susy Del Giudice: Margherita

Giuseppe Brunetti: Corrado

Maria Vera Ratti: Giuliana

Gianluca Spagnoli: Tonino

Adriano Pantaleo: Rosario

Giuseppe Buselli: Roberto

Con il libro li abbiamo immaginati, ora scopriamo chi sono davvero. In anteprima le prime foto de #LaVitaBugiardaDegliAdulti, la nuova serie tratta dal romanzo di Elena Ferrante, con Valeria Golino e Giordana Marengo, prossimamente su Netflix. pic.twitter.com/Vj8Vdh35JM — Netflix Italia (@NetflixIT) February 28, 2022

La vita bugiarda degli adulti, quando esce

La produzione de La vita bugiarda degli adulti è ancora in fase di svolgimento tra Napoli e Milano. Sarà dunque necessario attendere ancora un po’ per conoscere la data d’uscita esatta della serie tratta dal romanzo omonimo di Elena Ferrante. Andranno in onda sei episodi in totale, che faranno il proprio debutto su Netflix entro la fine del 2022. È certo, questo è l’anno in cui lo show farà il proprio esordio.

