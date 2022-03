Andrea di Bentornato Papà è figlio d’arte: chi è la madre famosissima

In Bentornato Papà, film diretto da Domenico Fortunato, spicca il personaggio di Andrea interpretato da Riccardo Mandolini. Scopriamo chi è il figlio d’arte e la sua giovane carriera

Bentornato Papà è un film che ha gradimento del pubblico sia su piattaforma streaming che in prima serata su Raiuno. Gli spettatori sono rimasti particolarmente colpiti anche dalle location della pellicola che vede parte delle ambientazioni in Puglia. Tra gli attori un mix di veterani ed esordienti. Accanto a Donatella Finocchiaro e il regista e attore Domenico Fortunato c’è anche un famosissimo figlio d’arte. Ad interpretare Andrea, figlio di Franco, è Riccardo Mandolini figlio della famosissima attrice Nadia Rinaldi e del talentuoso regista teatrale Mauro Mandolini. Scopriamo di più sul giovane attore.

Chi è Riccardo Mandolini

Riccardo Mandolini è cresciuto a pane e cinema. È come i suoi famosi genitori di origini laziali. È nato nella Capitale il 25 gennaio del 2000 ed oggi ha 22 anni di età. Fin da giovanissimo, data anche la professione di sua madre Nadia Rinaldi e di suo padre Mauro Mandolini, sviluppa una particolare passione per la recitazione. Così decide di formarsi e di studiare alla scuola Studio Cinema e in quel contesto conosce anche Giancarlo Giannini e Michele Placido.

La sua prima esperienza nel mondo cinematografico è datata 2016. A soli 16 anni Riccardo Mandolini recita nella commedia Al posto tuo che vede come protagonisti Luca Argentero, Stefano Fresi e Ambra Angiolini. La popolarità arriva grazie alla serie tv targata Netflix Baby in cui interpreta Damiano. Grazie a questo ruolo diventa un volto conosciuto al pubblico dei teenager e gli si spalancano le porte del cinema.

Nel 2021 ha recitato in Bentornato Papà nei panni di Andrea figlio di Franco e nel film Mia. Riservato nella sua vita privata, in molti si chiedono chi sia la sua fidanzata. Tra le curiosità su di lui, i consigli che gli hanno dato i genitori sul campo della recitazione: educazione quando si gira per tutti i membri del cast.

