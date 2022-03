Dopo le dichiarazioni dalle Maldive di Michelle Hunziker che hanno generato forti critiche sui social, scopriamo quanto una vacanza in un luogo da sogno

Michelle Hunziker è volata alle Maldive per staccare un po’ dopo il successo del suo programma Michelle Impossible e l’ufficialità del suo divorzio con Tomaso Trussardi. Insieme alle sue figlie è partita con destinazione Maldive, una delle mete più gettonate e incantevoli del panorama vacanziero internazionale, soprattutto in questo periodo dove tra febbraio e marzo il tempo permette un soggiorno da favola. Tra i vip è scoppiata la Maldive-mania, infatti dopo Luca Argentero e sua moglie Cristina Marino, è la seconda personalità famosa in Italia a condividere sul suo profilo Instagram, da oltre 5 milioni di followers, il suo soggiorno nello Stato insulare.

Non sappiamo se pubblicare sui social la sua vacanza è stata una sponsorizzazione che le ha permesso un soggiorno gratuito o è stata la voglia di condividere con i suoi fan dei momenti indimenticabili. Poco importa, a destare l’attenzione dopo la fine della sua vacanza è stato l’attacco social alle sue dichiarazioni. Michelle Hunziker, dalle Maldive, ha detto di sentire molto la vicinanza con il popolo ucraino, di fare diversi incubi legati agli orrori della guerra e che provava disagio ad essere in vacanza. Delle affermazioni che sono diventate virali sui social generando la menzione trend Maldive. È salita così la curiosità su quanto costa una vacanza in un luogo da sogno.

Michelle Hunziker alle Maldive quanto costa la vacanza

Quanto costa una vacanza alle Maldive ha una risposta che varia in base al resort che si sceglie e alla struttura in cui si vuole soggiornare. Sono diversi infatti i cinquestelle lusso dell’offerta che arriva dallo stato insulare ma i prezzi oscillano di struttura in struttura. Inoltre fa la differenza netta se si sceglie una suite privata sulla spiaggia o un bungalow con mezza pensione o pensione completa. A marzo nella struttura scelta da Michelle Hunziker e taggata su Instagram sei notti in junior suite costano dai 6500 euro (singola) agli 11000 euro (tripla).

L’unicità delle vacanze alle Maldive rispetto ad altre mete simili è la possibilità di avere le strutture fisicamente sulla spiaggia con un accesso diretto al mare. Le suite sono sempre particolarmente lussuose perché dotate di ogni comfort e diversi resort offrono anche piccola piscina privata per rilassarsi e godersi attimi indimenticabili.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI