Chi è Alexa Demie: Maddy in Euphoria

Non è facile rendere credibile un personaggio come Maddy in Euphoria. La ricerca di costanti attenzioni, la dipendenza dagli altri e nello specifico da un determinato status sociale, l’insicurezza dilagante e l’incapacità di approcciare in maniera sana al sesso la rendono un calderone pronto a esplodere.

Scopriamo però qualcosa in più su Alexa Demie, l’attrice che è stata in grado di offrire al pubblico un’interpretazione così convincente di un personaggio che tutti amano odiare. Ecco alcune curiosità e dettagli sulla sua vita privata.

Chi è Alexa Demie

Alexa Demie è nata a Los Angeles l’11 dicembre 1990. Ha vissuto gran parte della sua vita ad Atwater Village, nella parte nordest di L.A., dove è stata cresciuta principalmente da sua madre dall’età di 8 anni, make-up artist di origini messicane. Pare conservi però un buon rapporto con suo padre. Il suo nome completo è Alexa Demie Wilson Vanestrom, poi cambiato legalmente nel 2019.

Si può dire, senza timore d’essere contraddetti, che Euphoria rappresenti la grande svolta nella sua carriera. È così che il grande pubblico ha avuto modo di conoscerla e apprezzarne le doti attoriali. Ha preso parte ad alcuni videoclip, dirigendone due di JMSN. Nel 2015 ha esordito al cinema con il cortometraggio Miles, recitando in seguito in film come Waves e Nessuno di speciale. Sul fronte televisivo, invece, ha preso parte a pochi episodi di Ray Donovan, Love e The OA. Dal 2019 in poi è invece nel cast regolare di Euphoria e la sua vita è cambiata per sempre. Nel 2022 arriverà inoltre un suo nuovo progetto, Fables, al quale ha lavorato come doppiatrice.

Alexa Demie vita privata

Se c’è una caratteristica che accomuna i membri del cast di Euphoria, è la voglia di tutelare la propria privacy. Da Hunter Schafer a Sydney Sweeney, fino ad Alexa Demie, la vita privata tende a restare tale, dovendo già condividere così tanto con i fan e il mondo dei media. Non sappiamo, dunque, se al momento sia fidanzat o single. Se sul set è impegnata in una complessa relazione con Nate, nel mondo reale vi sono rumor in merito a una storia con il cantautore Christian Berishaj, noto come JMSN, con il quale ha avuto modo di collaborare in alcuni videoclip.

Chi è Maddy in Euphoria

Per quanto il pubblico tenda a odiare il personaggio di Maddy, considerando come il suo personaggio tenda ad avere atteggiamenti molto duri nei confronti delle altre giovani donne del cast di Euphoria. Al tempo stesso le sue scelte in campo sentimentale sono a dir poco autolesioniste e la sua voglia di apparire maschera il suo essere una vittima. Perché è ciò che è in realtà. Oltre a subire i devastanti atteggiamenti di Nate, a sua volta vittima del padre Cal Jacobs, è in generale oggetto di misoginia. Attraverso lei Sam Levinson racconta la gigantesca marea d’odio che gli uomini, principalmente, riversano sulle donne. Ciò ha un impatto devastante sulla psiche e, nello specifico, sul proprio livello d’autostima. Non è affatto raro, infatti, che ciò sfoci in relazioni dipendenti molto pericolose. Vediamo così Maddy subire abusi, accettarli come se fossero parte di un regolare percorso, per poi tornare sui propri passi e chiederne ancora, non essendo in grado di definirsi al di là di questa relazione tossica.

