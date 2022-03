Rita Rusic e Cristiano Di Luzio quanti anni di differenza: la storia d’amore

Rita Rusic e Cristiano Di Luzio partecipano insieme alla nuova edizione di Pechino Express: ripercorriamo la loro storia d’amore.

Coppia in viaggio e anche nella vita: Rita Rusic e Cristiano Di Luzio sono I fidanzatini di Pechino Express e sono pronti a sfidare le altre coppie per portarsi a casa la nona edizione del programma. In attesa di vederli impegnati nel compiere la Rotta dei Sultani, vediamo com’è nata e come vivono la loro storia d’amore.

Rita Rusic e Cristiano Di Luzio: la storia d’amore

A dividerli c’è una grande differenza d’età, ma ad unirli c’è un grandissimo amore. Lei è un’attrice di origini croate, che dopo l’infanzia in patria si è trasferita in Italia dove ha iniziato a lavorare come modella, prima di prendere la via del cinema grazie ad Adriano Celentano che la scrittura per Asso e Attila flagello di Dio. Proprio in questo ambiente collabora con Vittorio Cecchi Gori, a lungo suo marito, da cui divorzia nel 2000.

Cristiano Di Luzio ha lavorato invece per tanti anni nel settore delle navi da crociera, per poi intraprendere la carriera da imprenditore. S’impone all’attenzione del mondo dello spettacolo nel 2019, quando partecipa a Ciao Darwin nella puntata Umani contro mutanti che dà il via alla sua carriera da modello.

Rita e Cristiano stanno insieme da dicembre 2020 e hanno bruciato le tappe, andando immediatamente a convivere. A dominare l’attenzione è chiaramente la grande differenza d’età che li divide: la donna ha superato i 60 anni, mentre l’uomo è classe 1990 e ha quindi circa 30 anni in meno rispetto alla compagna. Tuttavia la loro unione pare solidissima, a dispetto della differenza d’età che, secondo l’opinione di Rita Rusic, dopo i trenta anni conta davvero poco e lei e Cristiano ne sono la dimostrazione.

