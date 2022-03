Rita Rusic patrimonio: quanto guadagna l’imprenditrice

Rita Rusic è tra le concorrenti di Pechino Express: scopriamo quanto guadagna l’ex moglie di Vittorio Cecchi Gori.

Pechino Express è pronto a tornare dopo due anni di assenza e tra i concorrenti che viaggeranno lungo la Rotta dei Sultani ci sarà la nota produttrice cinematografica Rita Rusic, accompagnata dal fidanzato Cristiano Di Luzio. Dopo l’infanzia in Croazia, Rita si è fatta notare in Italia grazie ad Adriano Celentano, che la fa recitare in Asso e in Attila, flagello di Dio.

Poi il matrimonio con Vittorio Cecchi Gori e dopo la separazione avvenuta nel 2000, la donna è rimasta nel mondo del cinema, aprendo la propria agenzia di produzione. Ma quanto guadagna Rita Rusic con la sua attività? Andiamo alla scoperta del suo patrimonio.

Rita Rusic: il patrimonio

La carriera da produttrice cinematografica di Rita Rusic inizia al fianco del suo ex marito, Vittorio Cecchi Gori. I due si sono incontrati sul set di Attila, flagello di Dio e la loro unione è diventata lavorativa e sentimentale. Insieme hanno prodotto moltissimi film, tra cui La vita è bella, uno dei più grandi e famosi film italiani di sempre. La donna ha continuato la sua attività cinematografica anche dopo la separazione dall’ex patron della Fiorentina, ottenendo i suoi successi anche in solitaria con film come Scusa ma ti chiamo amore.

Stimare i guadagni della donna è molto difficile, ma il suo zampino si trova su film che hanno ottenuto grandi successi di vendita, per cui devono essere ingenti. Rita Rusic, inoltre, è anche un volto abbastanza presente in televisione, ha infatti preso parte anche al Grande Fratello Vip e ora è pronta a tornare in televisione con Pechino Express. Tra cinema e televisione, la sua attività le vale un patrimonio molto importante.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI