Upload 2, chi è Andy Allo: Nora nella serie Prime Video

Upload 2 è finalmente arrivato su Amazon Prime Video e gli spettatori possono scoprire cosa accadrà nella vita di Nora, interpretata da Andy Allo. Nello show ha deciso di lasciarsi tutto alle spalle, Nathan compreso. Al suo fianco vedremo Matteo, interpretato da Paulo Costanzo.

Se avete apprezzato Andy Allo, dovete necessariamente approfondire e scoprire qualcosa in più in merito alla sua carriera. Potreste trovare delle perle da recuperare o magari nuovi progetti in arrivo. Inoltre, non siete curiosi di avere qualche info sulla sua vita privata?

Chi è Andy Allo

Definire Andy Allo un’attrice non sarebbe propriamente corretto. È un’artista e la sua carriera si divide tra recitazione e musica. È un’infatti un’apprezzata cantante e chitarrista. Nata il 13 gennaio 1989 a Bamenda, in Camerun, ha fin da piccola mostrato un grande interesse per la musica. È stata sua madre a insegnarle come suonare il piano quando aveva soltanto 7 anni. È la più giovane di cinque figli e nel 2000, a soli 11 anni, si trasferì negli Stati Uniti con la sorella Suzanne. Le due raggiunsero gli altri tre fratelli.

Sua madre Sue è nata in Californi, a Sacramento, ma ha lavorato a lungo come insegnante in Camerun. L’intera famiglia si è poi spostata negli USA per svariate ragioni, non ultima la sindrome da stanchezza cronica della madre. Suo padre, Andrew, è un ecologista e attualmente lavora presso la DePaul University. È inoltre un poeta e un cantante e dà libero sfogo alla propria arte. La sua passione per la musica e l’enorme collezione realizzata negli anni sono parte della formazione di sua figlia come musicista.

Dopo il liceo, Andy Allo ha frequentato l’American River College di Sacramento. È in questa fase che forma la band Allo and the Traffic Jam. Ha così mosso i primi passi in questo mondo, esordendo come solista in una serata open mic nel 2008, per poi pubblicare il suo primo album indipendente l’anno dopo, UnFresh. È così diventata cantante e chitarrista nella band di Prince, The New Power Generation. Ha avuto la possibilità di collaborare con una leggenda, scrivendo con lui tre canzoni, Superconductor, The Calm e Long Gone.

Nel 2015 ha pubblicato l’album Hello, tornando poi a collaborare con Prince. Nel 2017 fa il proprio esordio al cinema con Pitch Perfect 3, recitando fianco a fianco con Ruby Rose, Anna Kendrick e Rebel Wilson. Un nuovo percorso artistico che in breve inizia a darle grandi soddisfazioni. Nel 2018 recita in due episodi di Black Lightning e poi in 6 di Chicago Fire tra il 2019 e il 2020. Una carriera fulminea fino al ruolo di Nora, co-protagonista di Upload su Prime Video.

Andy Allo vita privata

Molto riservata, Andy Allo non è uscita allo scoperto con alcuna relazione, almeno pubblicamente. I fan attendono con ansia qualche scoop a riguardo, così come i paparazzi. Sui suoi social trovano spazio immagini e video di viaggi, impegni lavorativi passati e presenti e famiglia. Nulla riguardo una frequentazione.

