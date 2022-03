Grande fratello vincitore quanto guadagna: montepremi (quanto vince)

Quanto guadagna il vincitore del Grande Fratello Vip? Scopriamo a quanto ammonta il montepremi per la vittoria del programma.

Finalmente ci siamo: il Grande Fratello Vip sta per giungere alla sua conclusione con l’attesissima finale del 14 marzo. L’edizione più lunga della storia del programma sta per giungere al suo atto finale e c’è tantissima attesa per scoprire chi riuscirà a trionfare e si porterà a casa il montepremi previsto per il successo. Ad essere certi di un posto in finale sono Lulù Selassie, Davide Silvestri, Barù e Delia Duran, mentre l’ultimo slot sarà contesto al televoto da Jessica Selassie e Giucas Casella. La puntata del 14 marzo eleggerà poi il vincitore della sesta edizione del GF Vip: scopriamo quanto guadagna chi riuscirà a trionfare.

Grande Fratello Vip: quanto guadagna il vincitore

Come per le precedenti edizioni, il montepremi previsto per la vittoria della sesta edizione del Grande Fratello Vip ammonta a 100.000 euro, di cui il 50% però saranno da devolvere a un ente benefico a scelta del vincitore. Chi riuscirà a portarsi a casa il desiderato montepremi? Nelle scorse edizioni, a trionfare sono stati, in successione, Alessia Macari, Daniele Bossari, Walter Nudo, Paola Di Benedetto e Tommaso Zorzi. A breve scopriremo chi si unirà a questa lista di vincitori del GF Vip.

Stando alle previsioni dei bookmakers, i favoriti per la vittoria finale sono Lulù Selassie, Davide Silvestri e, un po’ a sorpresa, Jessica Selassie, che però ancora deve conquistare l’accesso ufficiale alla finale contro Giucas Casella in un televoto che però sembra davvero scontato nell’esito. Più indietro nei favori del pronostico Barù e Delia Duran, che però faranno di tutto per provare a ribaltarlo. Manca pochissimo ormai e scopriremo finalmente chi sarà il vincitore della sesta edizione del Grande Fratello Vip.

