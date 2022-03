Elite 5 cast: i nuovi personaggi

Si può dire che i fan stiano aspettando Elite 5 da un anno. A febbraio 2021, infatti, Netflix ha annunciato l’inizio della produzione di questa stagione, nonostante non fosse ancora uscita la quarta. C’è dunque tanta curiosità in merito ai prossimi episodi, che presenteranno alcuni nuovi personaggi.

I fan hanno finalmente una data d’uscita ufficiale per Elite 5, che a breve farà il proprio esordio su Netflix. Ecco un’analisi dei nuovi personaggi che andranno ad aggiungersi allo show spagnolo.

Elite 5 cast

Non resteranno molti attori di quelli già apprezzati in Elite 4. Numerosi gli addii, come abbiamo spiegato in questo articolo dedicato al cast confermato di Elite 5. Ovviamente non vi sono dubbi sul fatto che ci sarà ancora spazio per gli ultimi arrivati, ovvero gli attori e le attrici che hanno messo piede sul set della serie nel corso della quarta stagione. Rivedremo dunque:

Patrick

Ari

Mencia

Phillipe

Benjamin

I nuovi personaggi sono invece quattro. Partiamo da Valentina Zenere, che in molti potrebbero già conoscere. Si tratta di una modella e attrice argentina, messasi in mostra grazie alla serie TV su Disney Channel dal titolo Soy Luna. Nel corso del 2020 ha invece esordito su Netflix con Le Ragazze del Centralino, interpretando per appena tre episodi il ruolo di Camila. Il colosso dello streaming l’ha nuovamente scelta e stavolta potrebbe trattarsi per lei della grande chance Il suo personaggio si chiama Sofia.

Anche André Lamoglia giunge dal Sud America, precisamente dal Brasile. Così come Zenere, ha raggiunto il successo grazie a Disney Channel. La serie che lo ha fatto conoscere al grande pubblico è Juacas. In Elite 5 sarà Gonzalo.

Così come i due attori già citati, anche Adam Nourou sarà un nuovo studente di Las Encinas. Il suo personaggio è quello di Eric. L’attore non vanta una grande esperienza, considerando anche la giovane età. Nel 2020 ha però recitato nel film spagnolo Adù. Si aggiungerà al cast anche Isabel Garrido ma su di lei non sono stati diffusi dettagli. Non conosciamo neanche il nome del personaggio che interpreterà.

