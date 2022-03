Chi è Veronica nuova tronista di Uomini e Donne: cognome importante

Uomini e Donne, scopriamo chi è la nuova tronista Veronica: tutto sulla nuova protagonista del dating show di Canale 5.

C’è una nuova protagonista pronta a infiammare i pomeriggi di Canale 5: si tratta di Veronica, la nuova tronista di Uomini e Donne. Scopriamo tutto ciò che sappiamo sulla donna.

Uomini e Donne: chi è Veronica

26 anni, originaria di Ferrara, Veronica Rimondi si è laureata da poco in Scienze della comunicazione a Bologna e lavora nell’azienda di famiglia insieme al padre. Da anni ormai vive da sola, dal 2017 risiede con stabilità in una casa di proprietà di suo padre. La donna si definisce ambiziosa e autoironica, nella clip di presentazione ha ammesso di essere un po’ “rompipalle”, di non giudicare né l’aspetto fisico né quello sociale e di non sopportare gli uomini narcisisti. La donna è single da due anni dopo essere uscita da una relazione, ha raccontato di essere molto estroversa e allegra, anche se a primo acchito molti le dicono che è antipatica.

La famiglia è molto importante per Veronica, i genitori l’hanno sempre sostenuta nonostante il divorzio e non le hanno mai fatto mancare nulla. Il padre l’ha avviata nel mondo del lavoro, dopo la laurea in Scienze della comunicazione, la donna ha fatto un master di due anni all’Università IULM in Strategic Communication e lavora come coordinatrice marketing.

La donna ha ammesso di cercare in un uomo la complicità, una persona sveglia che le permetta sempre di imparare qualcosa e che soprattutto non la faccia sentire controllata e che non le tarpi le ali. Detesta gli uomini narcisisti e desidera una persona dal carattere forte, che non subisca il suo di carattere, evidentemente esuberante. Così si è presentata dunque Veronica, pronta a iniziare il suo percorso a Uomini e Donne per ritrovare l’amore dopo due anni da single. A questo link potete trovare il profilo Instagram di Veronica.

