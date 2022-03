Veronica Rimondi tronista patrimonio: quanto guadagna nell’azienda di famiglia

Veronica Rimondi, scopriamo qualche curiosità sulla tronista di Uomini e Donne: il suo patrimonio e quanto guadagna nell’azienda di famiglia.

C’è un volto nuovo da qualche tempo a Uomini e Donne: si tratta di quello di Veronica Rimondi, nuova tronista pronta a essere protagonista del parterre di Canale 5. Nei suoi primi giorni in studio abbiamo avuto occasione di conoscere meglio la ragazza, ferrarese di 26 anni con una famiglia di imprenditori alle spalle. Il padre ha un’azienda di ingegnerizzazione di prodotto nel campo della intralogistica, la Cyber Engineering, e qui Veronica lavora come responsabile marketing. Scopriamo dunque quanto guadagna la ragazza col suo impiego nell’azienda di famiglia.

Quanto guadagna Veronica Rimondi: il patrimonio

Non sappiamo con esattezza le cifre dello stipendio della ragazza, che chiaramente non sono pubbliche, ma sappiamo che l’azienda del padre, la Cyber Engineering, è molto avviata e Veronica occupa un ruolo importante come responsabile marketing. Come è arrivata a occupare questo ruolo? Veronica si è laureata a Bologna in Scienze della Comunicazione e dopo la laurea ha proseguito con un master allo IULM di Milano in Comunicazione Strategica.

Un percorso di studi che l’ha portata dunque a ricoprire un ruolo importante nell’azienda di famiglia che le permette di vivere bene e soprattutto da sola, anche se pure la casa è di proprietà del padre. Un percorso spianato per Veronica, che realizzata dal punto di vista lavorativo cerca anche la fortuna in amore. La ragazza è single da due anni e a Uomini e Donne cerca un uomo che la faccia innamorare, con cui creare una certa complicità e che soprattutto non la faccia sentire intrappolata in una vita monotona.

Già nelle prime battute della sua esperienza da tronista, Veronica mostra di avere le idee chiare e un carattere forte: vedremo se qualche pretendente riuscirà a fare breccia nel suo cuore.

