Veronica Rimondi tronista Uomini e Donne chi è il padre

Veronica Rimondi, scopriamo chi è il padre della nuova tronista di Uomini e Donne, decisivo per la vita lavorativa della figlia.

Da qualche giorno, lo studio di Uomini e Donne si è arricchito di una nuova presenza: Veronica Rimondi, giunta come terza tronista del trono classico insieme a Matteo Ranieri e Luca Salatino. La ragazza è entrata come un ciclone nel programma, mostrando subito di avere un carattere forte e idee chiare. Veronica ha detto di cercare un uomo che diventi suo complice, da cui possa imparare qualcosa e a cui possa trasmettere altrettanto, ma che non sia narcisista e soprattutto che non la limiti o soffochi la sua personalità. Veronica si è presentata infatti come una donna molto indipendente, che ha trovato la sua strada nel mondo del lavoro, grazie soprattutto al padre: scopriamo chi è.

CHI È VERONICA NUOVA TRONISTA DI UOMINI E DONNE: COGNOME IMPORTANTE

Veronica Rimondi: chi è il padre

Gabriele Rimondi è il padre di Veronica ed è un imprenditore di assoluto successo, CEO della Cyber Engineering, azienda che si occupa di ingegnerizzazione di prodotto nel campo della intralogistica. Un’azienda molto ben avviata, di cui è entrata a far parte anche Veronica, che ha assunto il ruolo di responsabile marketing. La ragazza infatti ha studiato Scienze della Comunicazione a Bologna, per poi perfezionare i propri studi con un master in Comunicazione Strategica allo IULM di Milano. Terminati gli studi, ha trovato lavoro nell’azienda di famiglia.

Il padre è una figura molto importante per Veronica, non le ha mai fatto mancare nulla durante la sua crescita, le ha permesso di lavorare e anche di vivere da sole, mettendole a disposizione una casa di sua proprietà. Insomma, il padre ha creato l’indipendenza di Veronica, che però rifiuta l’etichetta di “figlia di papà”, sottolineando tutti i suoi sforzi nella sua realizzazione personale.

