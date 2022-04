Stash perché non è al serale di Amici 21: che fine ha fatto

Nella terza puntata del serale di Amici 21 in onda il 2 aprile non c’è Stash. Il giudice del talent è stato sostituito da Sabrina Ferilli. Cosa è successo al cantante?

Stefano De Martino, Emanuele Filiberto e a sorpresa Sabrina Ferilli. Nella terza puntata del serale di Amici 21 in onda il 2 aprile l’attrice ha sostituito Stash. Una presenza che ha destato sospetti e incuriosito il pubblico a casa. Scopriamo cosa è successo al cantante e perché non si trova in studio.

Perché Stash non è ad Amici

Dopo l’ottima impressione della scorsa stagione, anche quest’anno Stefano De Martino, Emanuele Filiberto e Stash sono stati confermati come giudici del talent. La loro simpatia e competenza è sempre stata apprezzata dal pubblico a casa e sui social, caratteristiche che hanno spinto Maria De Filippi a confermare il trio anche nell’edizione di Amici 21. Nelle prime due puntate la giuria ha saputo gestire con grande esperienza le varie sfide e i guanti proposti dai maestri, ma nella terza puntata Stash è stato rimpiazzato da Sabrina Ferilli.

Non si tratta di una bocciatura per il cantante ma uno stop forzato. Il frontman dei The Kolors ha comunicato sui social di aver contratto il Covid e quindi ha dovuto rinunciare al suo ruolo da giudice ad Amici 21. La sostituzione di Sabrina Ferilli è ovviamente temporaneamente, appena Stash sarà guarito potrà tornare ad affiancare gli amici e colleghi Stefano De Martino ed Emanuele Filiberto.

Intanto in queste ore il frontman ha ricordato la scomparsa di Piero Sonaglia, storico assistente di studio dei programmi condotti da Maria De Filippi. Il cantautore lo ha vissuto sia da concorrente quando ha vinto Amici con i Kolors sia da giudice nelle ultime due stagione del talent.

