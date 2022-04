John Wick 3 – Parabellum è l’ultimo film della saga del celebre killer professionista, interpretato da Keanu Reeves, ad essere arrivata al cinema. Ancora una volta vediamo Chad Stahelski alla regia, con Derek Kolstad per l’ultima volta al lavoro su soggetto e sceneggiatura.

Una delle particolarità del franchise, che fa dello studio attento degli stunt il suo punto di forza, è la gestione della cronologia. Gli eventi si svolgono in un lasso di tempo decisamente limitato. Quanto accaduto nel primo e secondo film riassume poco più di una settimana per il protagonista, che in John Wick 3 – Parabellum dovrà vedersela contro un intero sistemo. È stato infatti scomunicato.

LEGGI ANCHE: John Wick 2, trama e cast del film con Keanu Reeves

John Wick 3 – Parabellum trama

Per comprendere cosa accade in John Wick 3 – Parabellum è necessario fare un passo indietro, dal momento che gli eventi si svolgono, da un film all’altro, a distanza di pochi giorni. Nella prima pellicola il celebre assassino ha completato la propria vendetta contro chi aveva ucciso il suo cane. Il cucciolo di Beagle era l’ultimo regalo della moglie defunta. A pagare è stato il figlio del suo ex capo/socio, così come l’intera organizzazione del padre.

Nel secondo vediamo la comparsa di Riccardo Scamarcio, rampollo di una importante famiglia criminale, tra quelle appartenenti all’High Table, che gestisce il mondo underground dei killer professionisti di cui John Wick fa parte. Questi gli chiede di onorare la parola data e uccidere sua sorella. John non vorrebbe ma deve rispettare il patto di sangue, spinto anche da una rinnovata voglia di vendetta, dopo che il boss gli ha distrutto casa.

Al termine della missione, ha inizio una caccia all’uomo. Scamarcio intende far fuori Keanu Reeves, che riesce però a sopravvivere e ucciderlo. Lo fa però all’interno del Continental. Ciò è assolutamente vietato, il che porta il direttore Winston a scomunicarlo.

In John Wick 3 – Parabellum il protagonista è privato di tutti i servigi del suo mondo. Tutti i killer migliori in circolazione gli stanno dando la caccia e l’unica chance che ha è raggiungere chi si pone al di sopra dell’High Table. Intanto un Giudice arriva nel Continental e intende rimpiazzare Winston, giudicandolo inadatto. Lo stesso dicasi per Bowery King. Tante cose cambieranno dopo quanto fatto da John Wick, che però è ancora lì fuori assetato di sangue.

LEGGI ANCHE: John Wick, quanto vale una moneta d’oro?

John Wick 3 – Parabellum cast

Il cast di John Wick 3 – Parabellum è molto ricco. Sappiamo che il protagonista è Keanu Reeves. In questa pellicola sono inoltre stati confermati alcuni attori chiave. Winston è Ian McShane, mentre Bowery King è Laurecne Fishburne, che ritrova Reeves dopo Matrix. All’interno del Continental ritroviamo il concierge Charon, ovvero Lance Reddick, ma vi sono svariati nuovi volti.

Diamo uno sguardo al passato di John, conoscendo The Director, ovvero Anjelica Huston. Ad aiutare il killer c’è Halle Berry, nei panni di Sofia, mentre il Giudice è Asia Kate Dillon. Spazio infine a Zero, ovvero Mark Dacascos e Tick Tock Man, Jason Mantzoukas.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI