Eurovision 2022 Cristiano Malgioglio star: frasi cult prima semifinale

- Advertisement -

Eurovision 2022 Cristiano Malgioglio superstar al commento con Gabriele Corsi e Carolina Di Domenico: le sue frasi sono già virali sui social, leggile

L’Eurovision 2022 ha già un protagonista indiscusso. Il commento di Cristiano Malgioglio, in diretta su Rai1, ha catturato l’attenzione del pubblico e le sue frasi sono diventate virali sui social. Un trionfo per l’artista che con Gabriele Corsi e Carolina Di Domenico ha seguito la kermesse per la RAI mentre sul palco del PalaAlpitour di Torino Laura Pausini, Alessandro Cattelan e Mika erano impegnati con la diretta internazionale. Fin dalle prime battute, Cristiano Malgioglio si è trasformato nel vero mattatore della serata con frasi, commenti e uscite che hanno fatto impazzire il pubblico da casa. Abbiamo raccolto per voi le frasi più belle e virali della prima semifinale dell’Eurovision 2022, una playlist che sintetizza al meglio il personaggio Cristiano Malgiogio.

Eurovision 2022 prima semifinale: le frasi di Cristiano Malgioglio

È bastato poco a Cristiano Malgioglio per entrare subito nel mood dell’Eurovision 2022. La prima frase diventata virale è arrivata subito dopo l’esibizione di Ronela Hajati rappresentante dell’Albania (in foto). Con perfetti tempi comici, il cantautore ha atteso la conclusione della canzone per sottolineare l’outfit dell’artista esclamando senza esitazioni: “Prima cosa ‘denungerei’ lo stilista”.

Dopo poco è toccato alla Moldavia subire i giudizi diretti e senza peli sulla lingua di Cristiano Malgioglio. Zdob și Zdub e i Frații Advahov hanno presentato la canzone Trenulețul (Treno) che celebra il treno che collega la Moldavia alla Romania. Il ritmo del brano non ha entusiasmato il commentatore che al termine della loro esibizione e solleticato da Gabriele Corsi non ha risparmiato una meravigliosa critica “io il viaggio lo farei con loro, però poi dopo mi butto dal finestrino”. Si è poi aperta la parentesi amore dove Cristiano Malgioglio si è letteralmente scatenato.

Durante la presentazione del rappresentante della Svizzera, ha commentato: “Ho avuto un fidanzato svizzero. Com’è stato? amaro, perché mi ha lasciato”. Dopo poco è stato il turno della Croazia: “Sono infedele di natura e avrò un posto all’inferno. Ho avuto un fidanzato anche in Croazia, lo sai? Perché non posso averlo?”. L’argomento ha colpito il pubblico da casa e così sui social sono state tantissime le domande sugli amori di Malgioglio. Gabriele Corsi e Carolina Di Domenico hanno così chiesto: “Più paesi all’Eurovision o fidanzati di Malgioglio?”. La replica è stata immediata “Amore ho toccato tutte le terre del mondo”.

Dopo l’euforia per il Portogallo, Malgioglio ha bacchettato le radio che non trasmettono le canzoni dell’Eurovision e ha deciso di candidarsi per un nuovo ruolo: “Fatemi direttore di una radio per favore. Bella potente!”. Nel corso della serata ha dato le sue preferenze sottolineando come “In Islanda ci sono gli uomini più belli del mondo” e in particolare è stato catturato dal testo della canzone Die Together di Amanda Georgiadi Tenfjord rappresentante della Grecia. Emozionato per le parole dell’artista, Malgioglio ha rivelato “Qui c’è l’amore vero che vorrei provare io. È troppo tardi?”.

La serata si è conclusa al meglio con Grecia, Portogallo e Paesi Bassi finalisti come pronosticato dallo stesso cantautore. Sono loro i preferiti di Malgioglio che ha chiuso il collegamento con un entusiasmante “I’m really happy for this night really really” e una promessa per la seconda semifinale “Ci sarà il fuoco bollente”. E noi non vediamo l’ora di vivere insieme con Cristiano la seconda semifinale dell’Eurovision 2022.