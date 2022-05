How I Met Your Father chi è Chris Lowell: Jesse

- Advertisement -

Chi è Chris Lowell? Jesse in How I Met Your Father, serie spin-off di How I Met Your Mother. Avete già visto la sua faccia, ecco dove.

Avete iniziato a vedere la prima stagione di How I Met Your Father e vi siete ritrovati davanti Chris Lowell nei panni di Jesse, uno dei protagonisti della serie comedy con Hilary Duff. Vi starete chiedendo dove diamine lo avete già visto, perché quella faccia vi è familiare. Non vi sbagliare ed ecco la risposta ai vostri dubbi.

Chris Lowell chi è

Chris Lowell, Jesse in How I Met Your Father, è un attore americano di 37 anni, nato il 17 ottobre 1984 ad Atlanta, in Georgia. La sua passione per la recitazione è nata frequentando l’Atalanta International School. In seguito si è scritto all’University of Southern California, dove è stato notato durante una partita di beach volley. Ha così mosso i primi passi nel mondo della recitazione, esordendo nel 2003.

La sensazione d’averlo già visto è legata al mondo televisivo, principalmente a questi titoli:

Life as We Know It

Veronica Mars

Private Practice

Negli anni ha trovato spazio in produzioni come Grey’s Anatomy, The Help, Glow e Inventing Anna. How I Met Your Father è la sua chance di emergere del tutto, mettendo in mostra le proprie doti e lasciando il segno.

Chris Lowell vita privata

I fan vogliono ovviamente sapere se Chris Lowell sia impegnato o meno. La sua presenza nel cast di How I Met Your Father ha scatenato la curiosità sul web. La risposta sarà deludente per alcuni ed entusiasmante per altri. Il divertente Jesse è decisamente “preso”. È al fianco dall’attrice Kerry Bishé (nota soprattutto per il ruolo di Donna Clark in Halt & Catch Fire) da svariati anni. Pare i due abbiano iniziato a frequentarsi nel 2013. Felici l’uno al fianco dell’altra, preferendo tenere un profilo basso sul fronte mediatico. Ciò non vuol dire che non vi siano splendide foto di loro online. I due sono inoltre diventati genitori nell’estate del 2021.