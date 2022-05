How I Met Your Father chi è Francia Raisa: Valentina

- Advertisement -

Chi è Francia Raisa? Valentina in How I Met Your Father, serie spin-off di How I Met Your Mother. Forse la conoscete come “l’amica di Selena Gomez”.

How I Met Your Father è una nuova serie su Disney+. Lo show, proposto da Hulu, è uno spin-off di How I Met Your Mother con al centro Hilary Duff. Come nello show originale, però, la storia vede svariati protagonisti, tra cui Valentina, interpretata da Francia Raisa. Se siete fan di Selena Gomez sapete esattamente di chi stiamo parlando. Per tutti gli altri, continuate a leggere.

Francia Raisa chi è

Francia Raisa Almendarez è un’attrice statunitense nata il 26 luglio 1988 a Los Angeles. Ha quasi 34 anni ed è nota principalmente per i ruoli interpretati in La vita segreta di una teenager americana e Grown-ish. Suo padre è honduregno e sua madre messicana. Se pensate che il suo sia un nome particolare, pensate che ha due sorelle, per le quali i genitori hanno pensato a Irlanda e Italia come nomi.

La sua carriera si è sviluppata soprattutto in televisione, da ruoli minori a parti più rilevanti, da Ragazze nel pallone a La vita segreta di una teenager americana, da CSI a The Mindy Project, da Dear White People alla grande chance sul set di How I Met Your Father.

Francia Raisa e Selena Gomez

Francia Raisa è una grande amica di Selena Gomez, anche se i giornali di gossip hanno spesso raccontato di allontanamenti. Il loro rapporto è così stretto che l’attrice ha di fatto salvato la vita della celebre cantante (e attrice a sua volta). Nel 2017 Francia Raisa le ha donato un rene, consentendole così di superare le complicazioni causate dal lupus di cui soffre dal 2013.

Francia Raisa vita privata

Francia Raisa non ha ancora trovato il grande amore, a quanto pare. Stando alle informazioni trapelate nel mondo del gossip, l’attrice americana sarebbe attualmente single. L’ultima relazione ufficiale che ha trovato spazio in maniera pubblica sui giornali è stata quella con il produttore Christian Adkins. Non si conoscono i motivi della loro rottura. Ad aprile 2020 dichiarò d’essere diventata single da poco.