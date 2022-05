How I Met Your Father: riferimenti e easter egg di How I Met Your Mother

- Advertisement -

How I Met Your Father fa spesso riferimento alla serie originale di cui è spin-off, How I Met Your Mother. Ecco tutti gli easter egg.

Guardando i 10 episodi della prima stagione di How I Met Your Father gli spettatori appassionati di HIMYM ritroveranno numerosi elementi che strapperanno un sorriso. I riferimenti non mancano, e come potrebbe essere diversamente, con numerosi punti di contatto con How I Met Your Mother, a partire dalla produzione, passando per il cast e gli elementi di scena.

How I Met Your Father easter egg di HIMYM

La trama di How I Met Your Father, spin-off con protagonista Hilary Duff, è slegata da quella della serie originale. Da questo punto di vista non troviamo punti di contatto (o quantomeno nulla è stato svelato nella prima stagione). I fatti avvengono però nello stesso universo narrativo di How I Met Your Mother. Nulla esclude, dunque, cameo dei protagonisti della serie originale e riferimenti di vario genere.

Al termine del primo episodio viene chiarito come l’appartamento di due dei protagonisti, Jesse e Sid, sia in realtà quello in cui per anni hanno vissuto Ted, Marshall e Lily. I due lo hanno subaffittato da una “vecchia coppia sposata che aveva messo un annuncio sul gruppo degli ex alunni dell’università Wesleyan”. Chiari riferimenti ai personaggi di Jason Segel e Alyson Hannigan. Come se non bastasse, ritroviamo le spade sul caminetto, tra i vari elementi ben noti ai fan.

Il legame con HIMYM ha però inizio dietro la macchina da presa. Carter Bays e Craig Thomas sono gli ideatori di How I Met Your Mother e in questo caso sono coinvolti come produttori esecutivi di How I Met Your Father. Come se non bastasse, i fan possono festeggiare anche il ritorno di Pamela Fryman, che ha diretto 196 del 208 episodi dello show originale. In questo caso si è occupata della regia di cinque delle dieci puntate della prima stagione.

Sullo sfondo di questa nuova storia ci sono inoltre alcuni attori apparsi in HIMYM. Dal Capitano (Kyle MacLachlan) a Becky (Laura Bell Bundy), da Carl (Joe Nieves) e un cameo sorprendente di cui abbiamo parlato in un pezzo Spoiler Alert su How I Met Your Father. Il legame più forte è però quello dato dalla struttura della storia. Vediamo Kim Cattrall interpretare la Sophie del futuro, che nel 2050 racconta a suo figlio come abbia conosciuto suo padre. Stavolta non ci si è limitati alla voce narrante, come nel caso del compianto Bob Saget. L’ex star di Sex and the City si mostra in carne e ossa. Si torna poi al 2022, ovvero all’inizio della storia, ma con un twist. Sophie ha già conosciuto il padre di suo figlio. I fan possono dunque scatenarsi con le ipotesi tra gli uomini mostrati. Considerando il finale di How I Met Your Mother, c’è già chi pensa a qualche sorpresa. Il padre di suo figlio e l’amore della sua vita potrebbero rivelarsi persone differenti. Staremo a vedere.