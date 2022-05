Chi è Jamie Campbell Bower: Peter Ballard in Stranger Things 4

- Advertisement -

Chi è Jamie Campbell Bower? L’attore interpreta Peter Ballard in Stranger Things 4, la cui prima parte è in streaming su Netflix dal 27 maggio.

Peter Ballard è uno dei nuovi personaggi di Stranger Things 4. Scopriamo quello che c’è da sapere su questa aggiunta nel vasto panorama di Hawkins e chi è l’attore Jamie Campbell Bower. Di seguito trovate tutti i dettagli.

Stranger Things 4 trailer finale

Stranger Things 4 Peter Ballard chi è

Uno dei nuovi personaggi di Stranger Things 4 è Peter Ballard. Lo interpreta Jamie Campbell Bower, che si cala nei panni di un addetto impegnato in un ospedale psichiatrico. Inutile dire che si tratti della stessa struttura in cui è rinchiuso Victor Creel da molti anni. Si trova lì da quando è stato accusato del brutale omicidio della sua famiglia. Peter Ballard ha dovuto assistere ad atti di violenza continui ed è ormai stanco. Finalmente pronto a fare qualcosa per cambiare questa situazione assurda.

Stranger Things Jamie Campbell Bower chi è

Nato il 22 novembre 1988 a Londra, Jamie Campbell Bower è un attore britannico di 33 anni. Non uno sconosciuto, affatto. La sua carriera si divide tra la recitazione e il canto. Si tratta infatti del frontman della band Counterfeit.

Sua madre è una manager musicale, il che gli ha permesso di vivere ai margini del mondo dello spettacolo fin da giovanissimo. Ha iniziato a lavorare in questo ambito dopo aver conosciuto l’agente di una sua amica di famiglia. In giovane età ha iniziato la propria carriera da modello. Ha poi deciso di mettercela tutta per diventare un attore, entrando a far parte dell’organizzazione artistica National Youth Music Theatre. Il suo primo ruolo di un certo spessore, in una grande produzione, è in Sweeney Todd – Il diabolico barbiere di Fleet Street, al fianco di Johnny Depp.

In seguito ha avuto altre chance di questo genere, pur non trovando un ruolo da protagonista in produzioni maggiori. Ha recitato in Harry Potter, Twilight e nel film di Shadowhunters – Città di ossa.

Jamie Campbell Bower vita privata

Considerando come si tratti di un attore famoso, abbiamo un po’ di informazioni anche in merito alla sua vita privata. Jamie Campbell Bower è stato legato alla stilista Zoe Graham dal 2007 al 2009. In seguito è stato fidanzato con Bonnie Wright, celebre per il ruolo di Ginny Weasley in Harry Potter. I due sono stati una coppia dal 2009 al 2012. Ha poi avuto una relazione con Lily Collins, conosciuta sul set di Shadowhunters. Altro film della saga di Potter in cui ha recitato è Animali Fantastici – I crimini di Grindelwald. Alla sua premiere si è presentato al fianco della compagna Ruby Quilter. I due sembrano essere ancora felici l’uno al fianco dell’altra.