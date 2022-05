Chi è Joseph Quinn: Eddie Munson in Stranger Things 4

- Advertisement -

Chi è Joseph Quinn? L’attore interpreta Eddie Munson in Stranger Things 4, la cui prima parte è in streaming su Netflix dal 27 maggio.

Eddie Munson è uno dei nuovi personaggi di Stranger Things 4. Scopriamo quello che c’è da sapere su questa aggiunta nel vasto panorama di Hawkins e chi è l’attore Joseph Quinn. Di seguito trovate tutti i dettagli.

Stranger Things 4 trailer finale

Stranger Things 4 Eddie Munson chi è

Eddie Munson sarà un personaggio rilevante in Stranger Things 4. I fan si innamoreranno di certo di lui. Si tratta del capo del club di Dungeons & Dragons, noto come The Hellfire Club. Di lui sappiamo inoltre che è un convinto metallaro, che raffigura perfettamente l’immagine canonica dei tipici appassionati di metal anni ’80.

Stranger Things 4 Joseph Quinn chi è

Rimossa l’enorme parrucca indossata sul set di Stranger Things 4 per il suo Eddie Munson, chi è Joseph Quinn? Nato il 15 maggio 1993 a Londra, è un attore britannico di 29 anni. Occhi marroni, capelli castani e alto 1.80 m circa. Ha sempre sognato di diventare attore e modello. Un progetto che ha realizzato, dando al tempo stesso importanza al suo percorso di studi. I suoi genitori hanno avuto quattro figli ed ecco i suoi fratelli e sorelle: Arthur Edward, Lizzy e Mary.

Sul fronte televisivo si è messo in mostra in 19 episodi della serie Dickensian per la BBC. Ha poi recitato brevemente in Game of Thrones, interpretando il soldato Koner. Ha recitato ne I Miserabili della BBC e poi in Caterina la Grande per la HBO, e ancora in Strike e poi è approdato sul set di Stranger Things 4.