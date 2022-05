Chi è Grace Van Dien: Chrissy in Stranger Things 4

- Advertisement -

Chi è Grace Van Dien? L’attore interpreta Chrissy in Stranger Things 4, la cui prima parte è in streaming su Netflix dal 27 maggio.

Chrissy è uno dei nuovi personaggi di Stranger Things 4. Scopriamo quello che c’è da sapere su questa aggiunta nel vasto panorama di Hawkins e chi è l’attrice Grace Van Dien. Di seguito trovate tutti i dettagli.

Stranger Things 4 trailer finale

Stranger Things 4 Chrissy chi è

In Stranger Things 4 Grace Van Dien interpreta Chrissy. Si tratta della ragazza più popolare della scuola. Affascinante e un po’ altezzosa, è fidanzata con Jason. Lui è ovviamente il ragazzo più popolare della scuola, e inoltre capitano della squadra di basket in cui gioca anche Lucas. La sua giornata è quasi tutta occupata dall’impegno come capo delle cheerleader ma la sua vita non è così perfetta come potrebbe sembrare.

Stranger Things 4 Grace Van Dien chi è

Nata il 15 ottobre 1996 a Los Angeles, Grace Van Dien è un’attrice americana di 25 anni. Ha vissuto a L.A. la sua intera vita, al fianco di quattro frateli e sorelle: Cappy, Maya, Celeste e India. Figlia del famoso attore Casper Van Dien, ha fatto esperienza del mondo dello spettacolo per la prima volta a 9 anni, sul set del reality show di famiglia I Married a Princess. Il padre l’ha poi persuasa a proseguire, recitando in Sleeping Beauty.

Nel 2014 ha inizio la sua scalata al successo. È la protagonista di The Bad Twin e poi trova spazio nel 2018 in Charlie Says. In questa fase fa il proprio esordio su Netflix con Greenhouse Academy, lasciando dopo la stagione 2. Si è impegnata nello show The Village, al suo posto, che però non è stato rinnovato. Nel 2021 ha avuto una nuova chance sul fronte Netflix, ottenendo il ruolo di Chrissy in Stranger Things 4.