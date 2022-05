Matrimonio Beatrice Valli: abito da sposa marca e prezzo FOTO

- Advertisement -

L’abito da sposa di Beatrice Valli per il suo matrimonio celebrato nella splendida location di Villa Lysis è da sogno: i dettagli su marca, stilista e prezzo del vestito

L’abito da sposa del matrimonio di Beatrice Valli è stato avvolto nel mistero fino a quando su Instagram non è stato spoilerato dal profilo di Deianira Marzano. La ex corteggiatrice di Marco Fantini non ha infatti pubblicato nessuno scatto sui social con la promessa che avrebbe messo una foto in bella mostra del suo vestito da sposa solo dopo aver festeggiato e vissuto le emozioni del ricevimento. La sorella di Ludovica Valli aveva già spiegato in diverse stories che all’ultima prova dell’abito da sposa si è commosso perché ha realizzato che il giorno del suo matrimonio con Marco Fantini stava per arrivare.

Non solo l’influencer da oltre due milioni di followers ha anche rivelato che la sua ultima figlia Azzurra una volta visto il suo vestito per le nozze ne voleva anche lei uno uguale! In attesa della foto ufficiale su Instagram, dagli spoiler siamo in grado di mostrarvi la foto e rivelarvi di che marca è, con tanto di stilista, l’abito da sposa di Beatrice Valli.

Beatrice Valli abito da sposa: prezzo e marchio del vestito

L’abito da sposa di Beatrice Valli è del marchio Atelier Emé. Lo stilista del brand dedicato alle spose che ha firmato anche il vestito scomponibile di Giorgia Palmas, ha realizzato per la moglie di Marco Fantini un vestito nuziale principesco ma molto semplice. Almeno per il primo abito, niente merletti ma un abito bianco e lungo in tessuto che sembra mikado in seta. Lo scollo del bustino è a barca e a cuore, la gonna è leggermente svasata ricordando lo stile apricote.

Anche il velo è particolarmente semplice a balze che accompagna la coda accennata del vestito. Per abiti da sposa come quello di Beatrice Valli dello stilista Atelier Emé è difficile al momento dare un prezzo preciso. Se dovesse essere della linea commerciale, i prezzi spaziano dai 3000 ai 7000 euro. Invece se dovesse essere della linea Atelier Emé privé la cifra potrebbe anche salire.