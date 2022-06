Interceptor trama e cast del film Netflix

- Advertisement -

Interceptor è un film d’azione Netflix, in streaming dal 3 giugno 2022. Scopriamo tutto quello che c’è da sapere sulla pellicola.

Poco più di 90 minuti d’azione e adrenalina. Ecco come riassumere in maniera estrema Interceptor, in streaming su Netflix dal 3 giugno 2022. La pellicola è stata girata tra Australia e Stati Uniti d’America, diretta da Michelle Ouellet.

Interceptor trama

Le riprese di Interceptor sono state effettuate tra Stati Uniti e Australia. La maggior parte dell’azione della pellicola ha luogo proprio in Oceania, precisamente a Sydney e in alcune location nei pressi del Nuovo Galles del Sud.

La protagonista di Interceptor è JJ Collins. Si tratta di una capitana dalla grande preparazione e forza d’animo. Ha un carattere ostico ed è particolarmente testarda. È stata costretta a subire le violenze psicologiche e non solo dei propri colleghi e superiori. Essere una donna nell’esercito è tutt’altro che facile. Le sue capacità le avrebbero fatto guadagnare ben altre promozioni nel corso della sua carriera, ma essendo una donna si ritrova al comando di una remota base missilistica strutturata per la difesa degli attacchi nucleari.

Dove si trova la base? È nel mezzo dell’Oceano Pacifico. I suoi superiori hanno così deciso di punirla, ingiustamente, dopo il lavoro svolto precedentemente al Pentagono. Ha sempre vissuto per la sua carriera e ora JJ Collins vive frustrata perché le sue capacità non sono sfruttate fino in fondo.

La situazione viene però sconvolta da un attacco missilistico, che mette in pericolo la sua base. La protagonista si ritrova a dover fronteggiare il corrotto Alexander Kessel, ex agente dei servizi segreti americani che ha in mente un piano distruttivo atroce.

Interceptor cast

La protagonista JJ Collins è interpretata da Elsa Pataky. Al suo fianco vi è Alexander Kessel, che ha il volto di Luke Bracey. A completare il cast vi sono Aaron Glenane (Beaver), Mayen Mehta (Shah), Paul Caesar (Capitano Lou Welsh), Belinda Jombwe (Guardiamarina Washington), Marcus Johnson (Generale Dyson), Zoe Carides (Presidente Wallace) e Kim Knuckey (Generale Crowthorne).