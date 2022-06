Ms Marvel Iman Vellani chi è

- Advertisement -

Iman Vellani è il nome del momento nel mondo dell’MCU. È la protagonista di Ms Marvel, nuova serie TV su Disney+ dall’8 giugno.

Tutti i fan Marvel sono pronti a dare il benvenuto a Kamala Khan. È questo il personaggio interpretato da Iman Vellani in Ms Marvel. Lo show getterà le basi per Captain Marvel 2, ovvero The Marvels, con Brie Larson nuovamente nei panni dell’eroina. Già annunciata la presenza di Iman Vellani. Scopriamo dunque chi è.

Iman Vellani chi è

Cosa c’è da sapere su Iman Vellani? In precedenza ha girato 3 cortometraggi. Per questo motivo possiamo serenamente dire che il mondo Marvel ha aperto per lei le porte alla televisione e al cinema, con Ms Marvel e The Marvel, ovvero Captain Marvel 2.

Iman Vellani è nata nel 2002 in Canada da genitori pakistani. Si è diplomata presso la Unionville High School di New York e nel 2019 è stata selezionata come membro del TIFF Next Wave Committee al Toronto International Film Festival.

Nel 2020 la sua vita è cambiata per sempre. È stato annunciato che avrebbe interpretato Kamala Khan in Ms Marvel. Ecco le sue parole in merito allo show: “Ciò che conta è che questa serie venga realizzata e che ci sia un personaggio del genere nell’MCU. Non devo fare di tutto per parlare del fatto d’essere pachistana e musulmana. Tutto viene fuori nello show”.

Se Kamala Khan è ossessionata da Captain Marvel, Iman è invece una fan senza freni dell’Iron Man di Robert Downey Jr. La giovane attrice ha per la prima volta avuto un contatto con il personaggio grazie a Ms Marvel numero 19. Comprato il fumetto, è rimasta stupita dal fatto che mostrasse Eid, ovvero il festival musulmano che celebra la fine del Ramadan. Ha spiegato di sentirla molto vicina a sé, per il background e la passione per l’universo Marvel.