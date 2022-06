Ms Marvel quando è ambientata la serie

- Advertisement -

Ms Marvel è una nuova serie in arrivo su Disney+ l’8 giugno. Ancora spazio al mondo Marvel ed ecco quando è ambientata questa storia.

Il pubblico dell’MCU è pronto a fare la conoscenza di Kamala Khan, interpretata da Iman Vellani. Abbiamo già parlato della trama e cast della serie Marvel, così come di chi è il personaggio di Ms Marvel, con origini e poteri modificati rispetto al fumetto. Ecco quando è ambientata questa nuova storia.

Ms Marvel quando è ambientata

Gli appassionati dell’MCU stanno facendo i conti con un grandissimo numero di film e serie TV. Kevin Feige sta chiedendo un grande sacrificio al pubblico, considerando come l’intreccio delle trame tra piccolo e grande schermo sia molto fitto. È possibile limitarsi alle uscite cinematografiche, ma si dovrà accettare il fatto di perdere alcuni riferimenti anche molto rilevanti. Basti pensare a Doctor Strange 2, in cui si dà per scontato che il pubblico sappia cos’è accaduto in WandaVision.

È dunque molto importante sapere quando è ambientata Ms Marvel, così da poter collocare questa storia nel giusto ordine tra il Blip e lo sconvolgimento dimensionale del Multiverso. A offrire un contesto cronologico è la scrittrice e produttrice Sana Amanat. Tutto si svolge circa uno o due anni dopo Avengers: Endgame: “Non c’è ancora un numero ufficiale di anni trascorsi rispetti a Endgame. Non è qualcosa che abbiamo ancora reso ufficiale. Sono però passati 1 o 2 anni, qualcosa del genere. Abbiamo però tutti i dettagli nella nostra sequenza temporale”. Considerando come la maggior parte di Endgame si svolge nel 2023, possiamo dire che Ms Marvel sia ambientata tra il 2024 e il 2025. Sul fronte delle serie TV, la più recente è Hawkeye, ambientata nel 2024.

Ecco un programma completo delle serie TV e dei film MCU di recente uscita:

Loki 2012 (linea temporale deviata)

Avengers: Endgame 2023

Spider-Man Far From Home 2023

Shang-Chi 2023

WandaVision 2024

Moon Night 2024

The Falcon and the Winter Soldier 2024

Hawkeye 2024

Spider-Man: No Way Home 2024

Doctor Strange 2 2025