Ms Marvel cosa sapere prima di vederla

- Advertisement -

Ms Marvel è una nuova serie TV su Disney+ dall’8 giugno. Un titolo Marvel che introduce una protagonista della prossima generazione.

Scopriamo tutto quello che c’è da sapere prima di vedere la nuova serie su Disney+, Ms Marvel. Disponibile dalle ore 9.00 del mattino di mercoledì 8 giugno. Leggete con attenzione e poi cliccate riproduci.

Ms Marvel cosa sapere

Il personaggio di Kamala Khan, americana musulmana di Jersey City, è di recente creazione. Proposta per la prima volta nel 2013, nei fumetti è una Inumana ma tale linea narrativa non è stata ancora introdotta nell’MCU, il che ha costretto a cambiare le sue origini. Non avremo le Nebbie Terrigene a donarle i suoi poteri. Questi provengono invece da due cimeli, che richiamano in parte quelli visti in Shang Chi. Anche il suo potere differisce dall’originale. Non vi saranno allungamenti, ingrandimenti o rimpicciolimenti di arti, bensì dei doni più vicini a quelli di Captain Marvel. Kevin Feige ha già spiegato come tutto ciò avrà un senso nel raccordo delle trame generali.

Che il suo futuro sia quello di prendere il posto di Brie Larson? Staremo a vedere. Di certo Iman Vellani, al suo esordio attoriale (in precedenza ha preso parte solo a cortometraggi), sarà presente in The Marvels, ovvero Captain Marvel 2, con Brie Larson, per l’appunto, e Teyonah Parris, rispettivamente nei panni di Carol Danvers e Monica Rambeau.

Iman Vellani è stata intervistata per il corto documentario A fan’s guide to Ms Marvel. Ha spiegato come spendesse la paghetta interamente in fumetti. Anni fa ha visto la cover di un fumetto con una ragazza dalla pelle scura come lei. Non ha esitato a comprarlo. Si è riconosciuta in Kamala Khan dal primo momento, iniziando ad amarlo sempre più. Realizzò anche un cosplay, di cui ha mostrato una foto. Una storia che ricorda molto quella di Tom Holland, grandissimo fan di Spider-Man, personaggio che ha poi interpretato, lanciando la sua carriera.